Crazy Frog ritorna per vendere NFT e riceve minacce di morte

Crazy Frog è tornato sulla scena mondiale e ha deciso di farlo creando e vendendo NFT (non-fungible token). Il pubblico però non ha reagito affatto bene e ha addirittura inviato minacce di morte al profilo Twitter del personaggio.

Ecco quanto scritto tramite l'account Twitter ufficiale di Crazy Frog: "Ciao a tutti. Vorremmo iniziare questo messaggio riconoscendo che - pur apprezziamo tutte le critiche valide verso gli NFT - mandarci minacce di morte e altre cattiverie alla nostra email non è bello o produttivo."

Viene poi spiegato chi vi è veramente dietro Crazy Frog e chi si occupa della comunicazione: "Inoltre, abbiamo notato confusione sulle nostre posizioni, alcuni addirittura supponendo che siamo i "creatori di Crazy Frog". Noi, i ragazzi dei social media, non abbiamo alcun controllo sugli NFT o altre decisioni. Siamo solo fan di Crazy Frog come tutti voi. Nessuno ci obbliga a farci piacere le idee altrui e il produttore non fa pressione sui creatori. Il creatore è il produttore. È lui che comanda e noi lo seguiamo. Per favore, smettete di diffondere questo mito, perché è palesemente falso."

Viene poi ricordata una verità molto semplice: "Se non vi piacciono le criptovalute, non compratele! Se lo farete, è fantastico! Il team sta usando la convalida Delegated Proof of Stake, che ha dimostrato di essere più ecologica, rispetto ad altri mezzi (come la Proof of Work di Ethereum)."

Infine, viene detto che questo progetto NFT di Crazy Frog è solo all'inizio: "Ricordate tutti, questo è solo l'inizio. Abbiamo piani a lungo termine, che sono stati in sviluppo per anni e andranno avanti per anni. Siamo incredibilmente entusiasti di condividere i nostri piani con tutti voi in futuro."

Cosa ne pensate di questa situazione?