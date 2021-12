Alan Wake 2 sarà in terza persona, attore e doppiatore del protagonista confermati

Sam Lake di Remedy Games ha confermato tramite Twitter che Alan Wake 2 sarà un gioco in terza persona. Inoltre, ha annunciato che l'attore e il doppiatore storico di Alan Wake ritorneranno per il seguito.

L'informazione, come potete vedere qui sotto, è stata condivisa tramite Twitter. Sam Lake precisa che Ilkka Villi - attore che ha dato il volto ad Alan Wake nel primo gioco - tornerà per vestire i panni del personaggio. Inoltre, Matthew Porretta - doppiatore che ha dato la voce al personaggio - sarà nuovamente al lavoro su Alan Wake 2.

Sam Lake ha sfruttato il proprio profilo Twitter per conferma che Alan Wake 2 sarà un gioco in terza persona. L'informazione non era stata condivisa in modo esplicito tramite la recente presentazione avvenuta ai The Game Awards 2021 (qui il trailer con periodo di uscita). L'unica certezza era legata la fatto che questo nuovo capitolo sarà un gioco di sopravvivenza, a differenza del primo che era un gioco action molto classico: molti giochi di sopravvivenza puntano alla prima persona oggigiorno, quindi probabilmente è questo il motivo per il quale Lake ha preferito specificare la scelta della terza persona.

Ricordiamo anche che Alan Wake 2 passerà in silenzio radio fino alla prossima estate, quindi d'ora in poi non avremo più occasione di scoprire informazioni sul gioco.