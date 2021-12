Windjammers 2: trailer svela la data di uscita, disponibile su Game Pass al lancio

Dotemu ha pubblicato un nuovo trailer di Windjammers 2 che annuncia la data di uscita del gioco, fissata per il 20 gennaio 2022 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Inoltre il filmato conferma nuovamente la disponibilità nel catalogo di Game Pass per Xbox e PC sin dal lancio.

Per chi non lo conoscesse, Windjammer 2 è il sequel del leggendario cult per Neo Geo uscito circa 25 anni fa e riproposto pochi anni fa in una nuova versione tirata a lucido. Il gioco, come potrete notare nel trailer qui sopra, mette in scena uno sport non convenzionale, in cui due giocatori si sfidano in una specie di lancio del frisbee, ma il tutto decisamente più veloce, violento e spettacolare.

Windjammers 2 punta a unire una serie di nuove meccaniche con quelle classiche più amate dai giocatori di vecchia data. Non mancheranno all'appello inoltre anche nuovi livelli, sfidanti e spettacolari mosse speciali. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Windjammers 2 pubblicato alcuni mesi fa.

Come accennato in apertura, Windjammers 2 sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022 per tutte le console odierne, PC e Google Stadia.