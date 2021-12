Rayman Origins è gratis su PC: ecco il link per il download

Da oggi, 14 dicembre 2021, è possibile ottenere un copia gratis di Rayman Origins, il gioco di piattaforme di Ubisoft. Il gioco è gratis su PC, precisamente tramite Ubisoft Connect. Avete tempo fino al 22 dicembre.

Per eseguire il download di Rayman Origins, non dovete far altro se non andare a questa pagina del sito di Ubisoft.

Il sito ufficiale di Ubisoft Connect recita: "Ottieni la tua copia gratuita di Rayman Origins su Ubisoft Connect PC prima del 22 dicembre! Gioca a Rayman Origins e scopri o riscopri quell'universo magico e quel gameplay 2D leggendario che hanno conquistato i cuori di milioni di fan... Puoi scaricare il tuo gioco gratuito su Ubisoft Connect PC dalle 14:00 del 14 dicembre alle 22:00 del 22 dicembre (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!"

Rayman Origins

Nella nostra recensione di Rayman Origins vi abbiamo spiegato che: "Rayman Origins è un titolo capace di dare non solo una tanto agognata soddisfazione a chi attendeva da anni un ritorno dell'uomo melanzana in veste bidimensionale, ma anche un platform game eccezionale sotto il profilo del multiplayer, con un bilanciamento tale da renderlo godibile anche a chi non ha grande esperienza con il pad o con il genere. Non si può commettere errore più grave di considerare questo titolo un "giochino" che avrebbe fatto più bella figura su WiiWare, Xbox Live o PSN: con il suo carico di contenuti di qualità e con una veste grafica che non può non deliziare gli occhi di chiunque, Rayman Origins è senza dubbio uno dei migliori platform degli ultimi tempi."