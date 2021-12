System Shock: 15 immagini in 21:9 mostrano le ambientazioni, uscita nel 2022

Prime Matter e Nightdive Studios hanno annunciato una collaborazione per la pubblicazione dell'action-adventure sci-fi System Shock; il remake di Nightdive Studios dell'acclamato videogioco immersivo in prima persona degli anni '90. Il gioco arriverà su PC e console nel 2022. Sono state anche condivise nuove immagini in 21:9, che potete vedere nella galleria qui sotto.

Le immagini condivise dagli sviluppatori ci permettono di vedere varie ambientazioni di System Shock. I giocatori potranno esplorare la stazione spaziale dove troveranno vari tipi di nemici, sia mutanti che robotici, ben mostrati nelle immagini qui sopra. Vediamo anche alcune delle armi che potremo usare, sia armi corpo a corpo che pistole per il combattimento dalla distanza.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Ambientato su una stazione spaziale abbandonata, i giocatori devono sopravvivere in un ambiente ostile e sconfiggere SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), una malvagia intelligenza artificiale determinata a distruggere l'umanità. Il nuovo System Shock è un remake a tutti gli effetti dell'originale del 1994, che abbina il suo amato gameplay di base a una nuovissima grafica HD, controlli aggiornati, un'interfaccia rinnovata e suoni e musica rimasterizzati."

"System Shock è stato un vero atto d'amore e il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire un gioco il più vicino possibile alla perfezione", ha affermato Stephen Kick, Founder e CEO di Nightdive Studios.

"Siamo entusiasti di collaborare con Prime Matter per raggiungere questo obiettivo e lo consideriamo un passo importante nella crescita di Nightdive Studios. Ci consentirà di presentare System Shock ai fan di tutto il mondo, sia in formato digitale che fisico, oltre a onorare pienamente i nostri impegni nei confronti dei nostri fan e, in particolare, dei nostri migliaia di sostenitori su Kickstarter, senza i quali questo gioco non sarebbe mai stato possibile".