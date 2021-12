Xbox Game Pass aiuta la crescita del mercato videoludico, secondo Matt Piscatella di NPD

I servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass di Microsoft stanno aiutando la crescita del mercato videoludico, secondo il parere di Matt Piscatella, noto analista di NPD Group.

"I dati suggeriscono nuovamente che i servizi in abbonamento come Game Pass stanno aiutando a far crescere il mercato in generale", ha detto Piscatella su Twitter. "La risposta dei consumatori ai giochi presenti in questi servizi sembra essere amplificata, il che può aiutare ad incrementare il trazione acquisto dei videogiochi che aderiscono a tali servizi su tutte le piattaforme in cui sono disponibili."

Non è tutto oro quello che luccica però visto che, sempre secondo Piscatella, potenzialmente se un gioco viene accolto male su Game Pass e altri servizi ad abbonamento anche le vendite tradizionali ne potrebbero risentire di conseguenza.

"Un potenziale svantaggio è se un gioco viene ricevuto male su un servizio ad abbonamento. Anche in questo caso il sentimento dei giocatori viene amplificato, il che può influire le vendite. Nel complesso, tuttavia, questi servizi sembrano risultare vantaggiosi e possono rappresentare una parte preziosa di una strategia di mercato di successo."

Detto questo, in linea con quanto detto da Phil Spencer in una recente intervista sulla sostenibilità di Game Pass e degli obiettivi futuri di Microsoft, Piscatella non si aspetta che l'acquisto tradizionale di videogiochi verrà soppiantato in futuro dai servizi in abbonamento.

A riprova del parere di Piscatella, stando ai dati del mercato USA del mese di novembre condivisi da NPD, Forza Horizon 5 ha registrato il mese di lancio migliore della serie Forza ed è stato il quarto gioco più venduto, nonostante sia incluso nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Rimanendo in tema, proprio oggi Microsoft ha annunciato 10 nuovi giochi in arrivo su Xbox e PC Game Pass il 16 dicembre.