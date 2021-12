Xbox Game Pass: altri 9 giochi in arrivo, tutti disponibili il 16 dicembre

Tra i nuovi giochi in arrivo nel catalogo troviamo in particolare Mortal Kombat 11 , il nuovo The Gunk in uscita su Xbox Game Pass al day one e Firewatch , ma vediamo l'elenco completo:

Xbox Game Pass non ha ancora ricevuto il suo update ufficiale da parte di Microsoft, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma intanto emergono notizie su ben 9 giochi che verranno aggiunti tutti insieme il 16 dicembre 2021 , in attesa di conoscere anche le eventuali uscite successive.

Si nota peraltro un certo allargamento del target per alcuni dei giochi, con Ben 10 Power Trip, Race With Ryan e PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay che sono chiaramente rivolti ai più giovani, a contrasto con titoli come Mortal Kombat 11 che vanno decisamente in un'altra direzione.

In ogni caso, se questi davvero sono tutti previsti per il 16 dicembre, è probabile che ci sia spazio per ulteriori aggiornamenti al catalogo nel corso del mese, dunque attendiamo comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.