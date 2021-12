Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuova eroina, mostro e aree di gioco svelate

Tramite un blog post, Square Enix e Team Ninja hanno svelato nuove informazioni legate al gioco di ruolo d'azione Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Precisamente, è stata mostrata una nuova eroina, un nuovo personaggio, un mostro e alcune aree, corredate da immagini.

In attesa dell'evento del 18 dicembre 2021 dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, possiamo scoprire i primi dettagli su Sophia, la quinta eroina della Luce che entrerà a far parte del team di personaggio sotto il nostro controllo. La descrizione ufficiale recita, in traduzione: "Questa guerriera ha la stessa incrollabile convinzione di Jack e dei suoi amici: devono sconfiggere Caos. Si unisce al gruppo nel loro viaggio."

Sophia, personaggio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Vediamo poi dettagli su Astos, nuovo personaggio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. La descrizione ufficiale recita: "Il re degli elfi oscuri, Astos, vive nel Bastione Occidentale. Si dice che conosca l'ubicazione dei cristalli. Anche se possiede una certa bellezza, ha un'aria pestilenziale. Sembra che sappia di Jack e degli altri."

Astos, personaggio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Ci viene poi presentato il mostro Tiamat. La descrizione recita: "Questa mostruosità a più teste è il Demone del Vento. Attacca direttamente usando i suoi lunghi colli e la coda e può anche usare gli attacchi dell'elemento vento, Whirlwind e Tempest. Un attacco in particolare a cui dovrai fare attenzione è Macro Burst, in cui il respiro di Tiamat si irradia dalle sue bocche multiple."

Abbiamo poi modo di vedere alcune delle aree di gioco che potremo esplorare all'interno di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ci sarà il Bastione Occidentale, "un antico castello che porta i segni della guerra. Questo luogo condivide un profondo legame con un certo sovrano; un despota abile nell'astuzia e nell'artificio, che ha portato la tirannia ai suoi estremi. Fai attenzione, perché mentre esplorerai il Bastione Occidentale, frecce giganti voleranno verso di te! Dovrai stare attento ed evitarle mentre ti fai strada."

Bastione Occidentale

Avremo poi modo di esplorare il Crystal Mirage, "una bella torre traslucida che si erge sopra gli alberi nel profondo della foresta. Ci sono molti dispositivi che reagiscono alla magia, e non è un'impresa da poco raggiungere i livelli più alti."

Crystal Mirage

Infine, potremo esplorare la Fortezza Volante: "come suggerisce il nome, si tratta di un castello che torreggia in alto nel cielo. All'interno della fortezza, ci sono molti resti di una civiltà avanzata, compresi aggeggi meccanici. A quanto pare, il cristallo del vento può essere trovato nella zona più interna."

Fortezza Volante

Diteci, cosa ne pensate di queste novità di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin?