Steam, la classifica dei giochi del 2021 con valutazioni migliori, eFootball 2022 è ultimo

SteamDB ha stilato la classifica dei dieci giochi usciti nel 2021 su Steam con le percentuali di valutazioni positive degli utenti più alte. In cima troviamo Totally Accurate Battle Simulator, seguito da Dyson Sphere Program e Rhythm Doctor rispettivamente al secondo e terzo posto. Fuori dalla top 10 e in fondo alla classifica globale troviamo Battlefield 2042 alla posizione 10.234 ed eFootball 2022 alla posizione 10.351, ovvero l'ultimissimo posto in classifica.

Ecco la top 10 dei giochi pubblicati nel 2021 con valutazioni migliori su Steam:

Totally Accurate Battle Simulator Dyson Sphere Program Rhythm Doctor Firework Cookie Clicker The Room 4 PowerWash Simulator Townscaper Tiny Bunny Before Your Eyes

Come possiamo notare, nella classifica dei giochi più apprezzati dagli utenti Steam troviamo perlopiù nomi poco conosciuti, ma che, per vari motivi, sono stati molto apprezzati dai giocatori.

Totally Accurate Battle Simulator è un simulatore di battaglie virtuali caratterizzato da una fisica volutamente sballata per dare vita a scontri bizzarri ma al stesso epici.

Dyson Sphere Program (qui il nostro provato) è un gestionale in cui, nei panni di un mech, dobbiamo viaggiare nello spazio andando a caccia di risorse con cui costruire delle fabbriche interplanetarie, da ottimizzare fino a renderle perfette.

Rhythm Doctor è un rhythm game dove i giocatori dovranno salvare la vita dei pazienti di un ospedale usando il defibrillatore seguendo il ritmo del loro battito cardiaco e di musica. Ogni paziente ha un ritmo tutto suo da seguire e non mancano dei malvagi virus che impersonano il ruolo di boss.

Come accennato eFootball e Battlefield 2042 sono alle ultimissime posizioni della classifica globale. Non è un segreto che il gioco di calcio di Konami sia stato accolto in modo molto negativo su Steam per via dei numerosi bug e problemi tecnici, nonché per i contenuti, ritenuti sotto le aspettative da molti. Battlefield 2042 allo stesso modo ha avuto un lancio alquanto problematico, il che ha dato via a un intenso review bombing da parte degli acquirenti.