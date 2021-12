Spider-Man: No Way Home, il multiverso doveva rimanere un segreto, i trailer avrebbero "mentito"

Spider-Man: No Way Home è uno dei film più importanti del momento e il merito è anche dell'idea che ne sta alla base: il film ci porterà in un multiverso dell'Uomo-Ragno. Inizialmente, però, la cosa sarebbe dovuta essere un segreto. I trailer avrebbero "mentito" sulla trama per sorprendere gli spettatori.

Tom Holland, parlando con Yahoo! Movies UK, ha spiegato che "il piano iniziale era fare in modo che il film sembrasse una guerra civile tra Spider-Man e Doctor Strange. Avrebbero mantenuto tutto segreto, ma è impossibile." In pratica, i trailer non avrebbero incluso alcun riferimento a Dock Ock, Electro e The Green Goblin. I video avrebbero mostrato solo interazioni tra Spider-Man e Doctor Strange.

Zendaya, attrice che interpreta M.J. in Spider-Man No Way Home, ha aggiunto: "È positivo che le persone abbiano modo di vedere di cosa si tratti."

Holland ha anche affermato: "Siamo abbastanza stanchi di mentire e ingannare costantemente le persone. Sento di avere un peso sulla coscienza. È dura." Holland è noto per aver più volte svelato per sbaglio dettagli sui film di Spider-Man in anticipo, quindi non dover più mentire è certamente un sollievo per lui.

I trailer più recenti hanno attirato grande attenzione sul film, quindi la scelta di mostrare in modo ufficiale il multiverso è probabilmente stata azzeccata. I fan dei precedenti film di Spider-Man potranno rivedere personaggi ritenuti "perduti". Anche i fan del mondo dei videogiochi, però, avranno qualcosa da vedere: il gioco PS4 di Insomniac Games ha ispirato una mossa che sarà presente nel film.