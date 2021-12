Spider-Man: il gioco PS4 ha ispirato una mossa del film No Way Home, svela Tom Holland

L'attore protagonista di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, ha rivelato che il film si è ispirato al gioco PS4 di Sony PlayStation e Insomniac Games per la realizzazione di una mossa.

In un'intervista con Extraordinerd, Holland ha anche rivelato che Sony gli ha mandato una PS5 durante le riprese per poter giocare a Marvel's Spider-Man. L'attore ha definito il gioco "incredibile". Alla domanda se il videogame abbia avuto un qualche tipo di influenza diretta su Spider-Man: No Way Home, Holland ha affermato di essere a conoscenza di una singola mossa di Spidey dal gioco PS4 che è stata inserita nel film in uscita.

Marvel's Spider-Man di Insomniac Games

"Penso che il gioco sia incredibile. Penso che sia veramente divertente. Il sistema di oscillazione in giro per la città è così ben fatto", ha detto Holland. "Ma non credo che sia stato davvero un... c'è in realtà una mossa che Spider-Man fa nel gioco che abbiamo preso e che fa nel film, ed è davvero forte".

Pare quindi che una delle "mosse" create da Insomniac Games sia stata ripresa anche nel film di Spider-Man. Il legame tra le due opere, inoltre, non si ferma a questa citazione. Il gioco - in versione PS5 - ha ricevuto alcuni costumi basati proprio su No Way Home.