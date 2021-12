Spider-Man No Way Home: ecco qual è la mossa ispirata al gioco e usata nel film

Recentemente, Tom Holland - attore protagonista di Spider-Man No Way Home - ha svelato che nel film vi è una mossa ispirata al gioco di Insomniac Games, Marvel's Spider-Man. Tramite Reddit, abbiamo modo di scoprire qual è tale mossa. Potete vedere un video tratto dal gioco qui sotto.

Come potete vedere, si tratta semplicemente di una delle molte mosse di eliminazione usate del personaggio del gioco di Insomniac Games. Spider-Man usa le ragnatele per lanciare un avversario a terra. Non si tratta di nulla di particolare o unico, solo una piccola citazione al gioco.

Fate attenzione, però: il thread di Reddit include degli spoiler, quindi evitate di aprirlo se non volete rovinarvi la visione del film.

Ecco infine la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.