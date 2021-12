Acer Nitro 5: la recensione del portatile con INTEL Core i7-11800H e NVIDIA GeForce RTX 3060

Nello specifico della recensione dell'Acer Nitro 5 arrivato in redazione, parliamo di una configurazione orientata al 1080p che conta una CPU Intel Core i7-11800H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 mobile e 16 GB di memoria. Una dotazione ideale per prestazioni robuste, soprattutto con la crescente lista di titoli con supporto DLSS, all'interno di una fascia di prezzo di 1600 euro circa che non sono pochi, ma nemmeno troppi considerando processore, schermo dal refresh elevato e una qualità costruttiva migliorata rispetto al consueto.

Per quanto sia orientata al risparmio, la linea di portatili da gioco Acer Nitro non ha mai rinunciato a prestazioni elevate o alla presenza di hardware di ultima generazione e difatti nei modelli più recenti comprende comprende processori AMD e INTEL fino ai Ryzen 7 e Core i7, cornici più sottili, doppio slot SSD M.2, pannelli da 144 Hz con 3 millisecondi di tempo di risposta e porta di ricarica spostata sul retro.

Caratteristiche hardware

L'Acer Nitro 5 del 2021

Per non frenare la GPU in 1080p e garantire prestazioni robuste nelle applicazioni, l'Acer Nitro 5 protagonista di questa recensione si affida all'INTEL Core i7-11800H con architettura Tiger Lake-H, la prima ad essere passata al processo produttivo a 10 nanometri. Parliamo di CPU che tendono a scaldarsi, tanto più nello chassis di un 15 pollici che cerca di contenere le dimensioni, sebbene siano comunque più avanzate delle precedenti anche in termini di grafica integrata grazie alla GPU Intel Xe UHD 750 con 32 execution unit.

Per quanto una GPU integrata possa fare comodo per ridurre i consumi in mobilità, la vera protagonista dal punto di vista della grafica è senza alcun dubbio la NVIDIA GeForce RTX 3060 in versione laptop che pur essendo più limitata della controparte desktop è in grado di dare soddisfazioni con i videogiochi. D'altronde non manca del pieno supporto per il ray tracing e, soprattutto, può sfruttare l'upscaling DLSS che garantisce incrementi prestazionali sensibili, consentendo alla scheda a sfruttare i 144 Hz dello schermo FHD da 15,6 pollici e garantendo un margine di manovra discreto in 1440p, in funzione di schermi esterni. Tra l'altro in alcuni casi diventa possibile anche il 4K, anche se i 6 GB di memoria GDDR6 con bus a 192-bit possono diventare un problema. Ma d'altronde è un compromesso del tutto comprensibile per un laptop che, lo abbiamo detto, guarda al 1080p ad alto framerate.

Tra i punti di forza dell'Acer Nitro 5 ci sono i 144 Hz di refresh e la tastiera di ottima qualità

A completare la configurazione troviamo 16 GB di memoria a 3200 MHz e un SSD WDC SN530 PCIe 3.0 da 1 TB che su carta è in grado di raggiungere la velocità di 2.440 MB/s in lettura sequenziale e 1.950 MB/s in scrittura sequenziale. Qualcosa in più, quindi, di laptop di fascia simile, e abbastanza per godere di caricamenti decisamente rapidi. Da notare, tra l'altro, la presenza di un doppio slot M.2 e di uno slot per hard disk che garantiscono possibilità di espansione da non trascurare, vista la CPU che può dare qualche soddisfazione anche in ambito professionale.

Tuttavia non parliamo certo di un laptop pensato per carichi di lavoro estremamente impegnativi o per la grafica di alto livello e lo si capisce anche guardando nel dettaglio il display che punta sul gaming in generale, con 144 Hz di refresh e 3 millisecondi di tempo di risposta, risparmiando sull'illuminazione e sulla copertura dello spazio di colore. Parliamo infatti di una gamma sRGB del 60% circa che risulta decisamente bassa per gli standard odierni.

Anche la connettività risulta più limitata rispetto a una qualsiasi configurazione desktop, ma in questo caso il form factor giustifica la scelta che comunque comprende tutto il necessario tra porta Thunderbolt 4 con velocità fino a 40 Gb/s, 3 porte USB-A di seconda generazione, uscita HDMI 2.1, porta Ethernet e jack audio combo da 3.5 mm. Il tutto condito da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, più che sufficienti per le esigenze del giocatore medio. A mancare è solo lo slot MicroSD ma lo spazio risparmiato lascia spazio alla ventilazione.

L'Acer Nitro 5 manca di slot MicroSD, ma gode di una buona connettività complessiva

Parlando del sistema di raffreddamento troviamo la classica doppia ventola con ottimizzazioni assortite e quattro sfiati, due sui lati e due lungo il bordo posteriore, che promettono una buona circolazione dell'aria. Sia chiaro, parliamo ancora di laptop costruiti mettendo in conto temperature elevate, ma una buona ventilazione, in questo caso combinata con la tecnologia Coolboost che aumenta la rotazione delle ventole del 10% promettendo temperature inferiori del 9% rispetto alla modalità automatica, può limitare eventuali fenomeni di throttling e tenere il calore lontano dalle mani che poggiano su una tastiera RGB a quattro zone e su un touchpad di dimensioni discrete, posizionato sulla sinistra per garantire una postura migliore quando lo si utilizza.

Scheda tecnica Acer Nitro 5