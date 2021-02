Dyson Sphere Program, il provato di un factory builder davvero sorprendente

I giocatori PC adorano costruire. Non per niente tra i generi più amati da questa fetta di utenza spiccano survival e factory builder, con titoli come Minecraft , Factorio, Subnautica , Rust e Satisfactory che, grazie alla loro natura sandbox, sono stati capaci di fare milioni di vendite. Costruire e organizzare immense strutture perfettamente funzionanti partendo dal nulla è evidentemente una passione archetipica, che ritroviamo in moltissime attività umane legate allo svago (pensate ai LEGO) e non solo, visto che molti di questi giochi hanno una forte natura metavideoludica e richiamano in forme nemmeno troppo velate all'atto stesso di sviluppare videogiochi. Per questo non stupisce vedere uscire nuove proposte a getto continuo, come questo Dyson Sphere Program , che, stando a quanto abbiamo provato , è un factory builder davvero sorprendente .

Costruire che passione

Il concept di Dyson Sphere Program è davvero semplice da spiegare: nei panni di un mech multifunzione, siamo stati spediti nello spazio per sfruttare le risorse di alcuni pianeti e costruire delle immense fabbriche. All'inizio disponiamo solo delle materie prime ricavate riciclando la nostra astronave, ma ben presto avremo abbastanza risorse per dare vita a un vero e proprio impero galattico. L'obiettivo di questi giochi in fondo è sempre quello di distruggere degli ambienti naturali per creare degli imperi economici, puro turbocapitalismo diluito in pixel.

I primi passi da compiere sono chiarissimi per chi conosce il genere: raccogliere materie prime. Così eccoci pronti a distruggere un po' di alberi e a scavare minerali per avere mezzi a sufficienza per costruire gli oggetti iniziali, che ci daranno accesso ai primi mezzi di scavo e alle prime ricerche tecnologiche.

Sì, queste ultime non sono legate solo al tempo, ma anche alle risorse, e sono tutte relative a nuove strutture o nuovi mezzi, da impiegare per allargare le nostre fabbriche o per renderle più funzionali. In realtà c'è anche una linea di ricerca principale, che conduce teoricamente alla fine del gioco, ma in un certo senso la si può anche ignorare e giocare finché non si è soddisfatti di ciò che si è realizzato.

In questo Dyson Sphere Program non è molto diverso dagli altri factory builder già citati, anche perché trae nutrimento dalle stesse idee. Le prime fabbriche sono decisamente rudimentali e richiedono molti interventi manuali, ma con l'arrivo dei sistemi di automazione, come l'aggiunta di droni da trasporto, o di potenti antenne, tutto diventa incredibilmente grande e affascinante. La caratteristica che fa spiccare il titolo di Youthcat Studio sugli altri è in realtà una soltanto: la possibilità di creare fabbriche su più pianeti contemporaneamente, mettendole in correlazione tra loro, così da creare un'unica, immensa struttura spaziale. Farlo richiede molte ore, ma vi garantiamo che quando ci si fa catturare dal meccanismo, non si smette di giocare finché ciò che si vede sullo schermo non corrisponde alla propria visione. Come sempre accade con questi giochi, l'obiettivo finale impostato dagli sviluppatori finisce per non contare più niente, mentre si gode come pazzi nel vedere la propria opera, fatta di vettori funzionanti, strutture estrattive in costante movimento, gigantesche torri che sovrastano tutti gli altri edifici e pianeti in perenne contatto tra loro, diventare sempre più viva e autonoma, pur nella sua perfezione razionale.