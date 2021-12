Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: annunciato un live stream per il 18 dicembre

Il 18 dicembre 2021, alle ore 11:00, Square Enix terrà un live streaming in cui parlerà di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e dei suoi collegamenti con il primo Final Fantasy, di cui ricorre l'anniversario. L'evento sarà guardabile su YouTube:

Come dicevamo, Final Fantasy fu pubblicato per la prima vota il 18 dicembre, quindi quale occasione migliore per saperne di più su un suo spin-off?

Al live stream parteciperanno Hatsune Matsushima (presentatore), Kasumi Ashizawa (doppiatore), Yoshinori Kitase (brand manager della serie Final Fantasy), Tetsuya Nomura (creative producer di Square Enix), Masashi Fujiwara (producer di Square Enix) e Daisuke Inoue (direttore di Square Enix).

Oltre alla trasmissione principale, Square Enix terrà un let's play del Final Fantasy originale, giocato su NES. Quest'ultima sarà trasmessa in contemporanea all'evento principale.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PC, PS4 e Xbox One. La versione PC sarà lanciata in esclusiva su Epic Games Store. La data d'uscita del gioco è stata fissata al 18 marzo 2022.