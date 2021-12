Unpacking ha venduto più di 100.000 copie in dieci giorni

Lo sviluppatore Beam Games ha annunciato che il suo Unpacking è riuscito a vendere più di 100.000 copie nei dieci giorni successivi al lancio. Il dato fa riferimento a tutte le piattaforme, quindi comprende PC, Nintendo Switch e console Xbox.

100.000 copie possono non sembrare moltissime, considerando certi numeri che girano nell'industria, ma per un team molto piccolo sono un risultato eccellente, che avrà sicuramente garantito il rientro dei costi di sviluppo e molti profitti, considerando anche che Unpacking è disponibile dal lancio sul Game Pass. Per questo motivo gli sviluppatori ne hanno approfittato per ringraziare tutti quelli che hanno giocato con il loro titolo.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Unpacking, in cui abbiamo scritto:

Unpacking è uno di quei giochi che non vuole strafare. Nel suo piccolo, è capace di affascinare, proponendo un'esperienza che sa di "già visto", eppure abbastanza peculiare da trovare una sua strada distintiva. Non è uno di quei titoli indipendenti rivoluzionari, in grado di dare uno schiaffo morale all'industria, ma rimane comunque un ottimo prodotto, realizzato con dedizione e, soprattutto, consapevolezza del linguaggio scelto per veicolare un racconto semplice, con cui chiunque può identificarsi, almeno in parte.