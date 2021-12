Call of Duty Vanguard il più venduto, ma Forza Horizon 5 è record in USA a novembre 2021

I dati di NPD Group per quanto riguarda il mese di novembre 2021 in USA dimostrano che Call of Duty Vanguard è stato il gioco più venduto, ma al contempo c'è stato anche un record di vendite per Forza Horizon 5, all'interno della serie.

Vediamo intanto la classifica dei dieci giochi più venduti in USA a novembre 2021 secondo i dati raccolti da NPD, che raccolgono sia i dati del mercato fisico che quelli digitali: