Forspoken, l'anteprima del nuovo gioco Square Enix per PS5 e PC

Questo è il primo vero gioco dello studio Luminous Production che a sua volta è stato il primo team che Square Enix avrebbe voluto dedicare totalmente a produzioni extravideoludiche, salvo poi cambiare idea. Inoltre, Forspoken è la prima esclusiva che il gigante giapponese dedica a PlayStation 5 (e PC), di conseguenza è anche la prima produzione firmata Square Enix pensata fin dal principio per hardware nextgen. Forspoken è anche uno dei primi giochi ad averci lasciato a bocca aperta con la sua grafica a tratti avveniristica, mentre il suo gameplay è rimasto per il momento un po' in disparte.

Il producer Raio Mitsuno parla inglese perfettamente ed è l'ultima cosa che ti aspetteresti di sentire intervistando qualcuno di Square Enix, o così almeno era fino a pochi anni fa. Questi fattori naturalmente influiranno sul risultato finale, ma ancora non ci è ben chiaro come: del resto in questa prima delle molte occasioni che verranno, di Frospoken si è più che altro parlato, di come è nato per esempio, di quali sono i suoi obiettivi, ma di giocato ci è stato mostrato effettivamente molto poco.

Come il trailer?

Forspoken: Frey è una ragazza difficile, apparentemente fragile ma pronta a scoprire la guerriera che si nasconde dentro di lei

Di Forspoken abbiamo visto ancora poco, ma quel poco era tutto vero, tutto gioco. Tagliato e montato questo sì, ma non infiocchettato. "Ma è come il trailer, o no?" è probabilmente quel che vi state chiedendo dall'inizio di questo maledetto articolo e la risposta eccola qua: ci va abbastanza vicino. Il gioco è ancora in pieno sviluppo e ringraziamo Square Enix di non aver nascosto nulla, ma va finalizzato e poi ottimizzato. Inoltre non dimentichiamoci che questi eventi in streaming sono comodissimi, ma Zoom prende e stropiccia ogni immagine.

Forspoken, sia chiaro, avrà una grafica di prim'ordine: le animazioni della protagonista sono già eccezionali e l'illuminazione del Luminous Engine è più che mai convincente, ci sono però delle criticità. La sfida grafica dello studio di sviluppo, da adesso in avanti, sarà il confermare l'ampio campo visivo mostrato nei trailer, un elemento che nella nostra presentazione è sempre stato castrato con qualche espediente meteorologico e/o di prospettiva. Forse per nascondere un work in progress troppo brutale o per non danneggiare fatalmente il frame rate.

Come saprete, la grafica che viene mostrata in un trailer sarà anche in-engine, creata con lo stesso motore grafico utilizzato per sviluppare il gioco, ma non può per ovvi motivi rappresentare il prodotto finale che tra l'altro in quel momento ancora non esiste. A volte poi si viene semplicemente ingannati da effettivi visivi che in certi contesti sembrano peggiorare la resa grafica, salvo poi rivelarsi fondamentali per la messa in scena. La nebbia che oggi sembra nascondere, in 4K sull'OLED del salone magari mozza il fiato, rivelandosi preferibile agli scenari cristallini, ma forse troppo sterili mostrati in principio.