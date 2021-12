Forspoken: 4 minuti di gameplay in video per il gioco PS5 e PC di Square Enix

Forspoken si è mostrato in 4 minuti di gameplay in video da IGN USA, non è chiaro se su PS5 o PC, facendo vedere nel concreto come funziona questo nuovo e interessante gioco di Square Enix sviluppato da Luminous Productions.

Dopo il trailer andato in scena ai The Game Awards 2021, Forspoken si mostra dunque in maniera più estesa e per quanto riguarda effettivamente il gameplay, visto che in questo caso si tratta di una sessione di gioco in presa diretta, non di un montaggio di varie scene.

Forspoken, scena di un combattimento

Sembra trattarsi di una fetta di gioco "verticale", tratta da un qualche momento di una fase non avanzatissima ma che consente comunque di vedere in maniera più completa le dinamiche e alcune abilità anche più evolute per la protagonista.

Frey Holland, la nostra eroina, parte da un'area abitata e fortificata, nella quale è possibile probabilmente interagire con alcuni NPC, ed esce poi nella mappa aperta, dove assistiamo a una serie di scontri. Il video consente di vedere il particolare sistema di spostamento adottato dalla protagonista, che è in grado di lanciarsi da un punto all'altro con una sorta di volo limitato ma molto efficace per gli spostamenti veloci, dando un notevole dinamismo all'azione.

In combattimento, Frey utilizza diverse magie e abilità speciali che possono essere posizionate su vari tasti per l'accesso diretto, selezionabili attraverso un menù radiale in sovrimpressione a scomparsa, con effetti che vanno dal danno singolo a quello sull'area. Nella fattispecie, la ragazza combatte contro un gruppo di banditi per poter poi accedere al ricco bottino nascosto in uno scrigno.

Forspoken, di cui abbiamo pubblicato proprio oggi una nuova anteprima, si conferma molto interessante anche in questo video, anche se non mancano alcune sbavature tecniche, su tutte un'inconsistenza del frame-rate piuttosto evidente. Tuttavia, con l'uscita fissata per il 24 maggio 2022, c'è tempo per sistemare il tutto.