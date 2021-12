Nintendo Switch è la più venduta in USA a novembre 2021, ma le scorte sono un problema

Nintendo Switch continua a macinare numeri importanti risultando la console più venduta in USA anche a novembre 2021, in base ai dati NPD, ma il mercato è ancora fortemente condizionato dalla scarsità di scorte che colpisce in particolare modo PS5 e Xbox Series X|S.

Nintendo Switch è riuscita a raggiungere 1,13 milioni di unità nel mese di novembre 2021, per quanto riguarda i vari modelli combinati tra standard, Lite e OLED, risultando dunque la console più venduta in USA nel mese scorso, che comprendeva anche l'importante periodo del Black Friday e del giorno del Ringraziamento con spese varie annesse. La console Nintendo continua dunque ad essere la più venduta in territorio americano, visto che ha fatto registrare tale risultato per 35 degli ultimi 36 mesi presi in considerazione.

Tuttavia, come riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, bisogna prendere in considerazione anche altri aspetti dei numeri di novembre, che dimostrano come il mercato sia ancora piuttosto in difficoltà.



Come riferito nel tweet, Nintendo Switch ha comunque venduto meno rispetto a novembre 2020, mentre PS5 e Xbox Series X|S insieme hanno venduto quasi quanto il totale di Nintendo Switch, rimanendo sempre con scorte limitate durante il periodo preso in esame. Complessivamente, le varie console che erano presenti sul mercato negli anni scorsi vendevano di più in certi casi, come successo con PS, Xbox One e Wii U nel 2014, un anno dopo il lancio delle console Sony e Microsoft.

Nel periodo del Black Friday, Nintendo Switch ha fatto registrare vendite record anche in Italia ed Europa, a dimostrazione del grande successo della console Nintendo, dopo essere stata la più venduta in USA anche a ottobre 2021.