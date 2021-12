Battlefield 2042: Update 3.1 disponibile, ecco le novità

Come promesso, DICE ha pubblicato un altro aggiornamento di Battlefield 2042 prima dell'inizio delle feste natalizie. L'Update 3.1 è disponibile da oggi e sarà l'ultimo previsto per il 2021. Tra le novità troviamo la correzione di vari bug, modifiche al bilanciamento e molto altro ancora.

Di seguito le note ufficiali dell'Update 3.1 di Battlefield 2042:

Generale

Ora i giocatori che non sono leader del gruppo possono annullare mentre aspettano in coda Xbox - Ora è possibile attivare/disattivare il Cross-Play nel menu Opzioni su Xbox

Ora le impostazioni di ordinamento verranno ricordate correttamente quando si ricarica il browser di un server di Battlefield Portal

Risolto un problema per cui a volte, dopo essersi uniti a un server, le attrezzature risultavano vuote nella schermata di rientro, impedendo così la selezione delle armi

Sono stati apportati dei miglioramenti affinché la mira assistita sia più affidabile durante le sessioni di gioco su console

La portata utile e la salute complessiva del Ranger sono state ridotte

Audio

Apportate varie modifiche all'esperienza audio complessiva per migliorare chiarezza, distanza e percezione direzionale del suono

Risolto un problema per cui i soldati non sempre riproducevano certi passi al chiuso

Armi

Rimosso il rimbalzo dai lanciagranate sottocanna quando si spara da breve distanza

Ora le Granate antiuomo da 40 mm danneggiano correttamente veicoli

Correzione di alcune armi che mostravano un conteggio delle munizioni errato con specifici caricatori

Animazione di ricarica dei fucili a otturatore scorrevole DXR-1 e NTW-50 rallentata di 0,2 secondi

Regolati i valori di dispersione per gran parte delle armi, cosa che riduce più rapidamente la dispersione dei colpi quando si spara con un tocco o durante brevi raffiche.

Regolati gli aumenti di dispersione per gran parte delle armi. Ora le armi impiegano un po' di tempo a diventare eccessivamente imprecise nel fuoco continuato

Regolati i valori del rinculo per impedire rinculi troppo accentuati di AK24, LCMG, PKP-BP, SFAR-M GL e PP-29

Migliorata la precisione del fuoco non mirato per tutti i mitra, in modo da distinguerli meglio dalle altre tipologie di armi automatiche

Ridotti il rinculo e la dispersione della mitragliatrice leggera per migliorare le prestazioni nel fuoco continuato

Nuovi miglioramenti al controllo del rinculo per tutte le armi, e in particolare le armi automatiche.

Affidabilità e danni a corto raggio dell'MCS-880 aumentati quando si usano proiettili a pallettoni o proiettili a dardi

Risolto un bug che consentiva ai proiettili di venire sparati al di sotto del mirino del giocatore con l'SFAR-M GL e il K30

Veicoli

Risolto un bug per cui a volte le armi dei veicoli non infliggevano danni esplosivi in caso di colpo diretto

Stiamo riducendo l'efficacia del cannone da 30 mm dei veicoli terrestri contro la fanteria. Ora si surriscalda più velocemente, ha una cadenza di fuoco e danni esplosivi leggermente ridotti e una riduzione del danno che aumenta con la distanza: Cadenza di fuoco 350 - > 330, Surriscaldamento per proiettile 0,13 -> 0,14, Riduzione surriscaldamento al secondo 0,5 - > 0,475, Danni esplosivi 20 > 18.

LCAA Hovercraft - Lanciagranate GPL da 40 mm: Danni esplosivi ridotti da 55 a 35

Ora l'angolo di fuoco verso l'alto del Pod da 40 mm è più facile da usare

EBAA Wildcat - Cannone da 57 mm: Rimossa dispersione, Munizioni da 12 -> 8, Danni da impatto 85 > 75, Danni esplosivi 70 > 35

Gadget

Granata a frammentazione

Tempo necessario per detonare una granata a frammentazione aumentato da 1,1 a 1,4 dopo il primo rimbalzo su una superficie dura

Danni maggiori delle granate a frammentazione in tutte le modalità di gioco: infliggono 120 danni e garantiscono un'uccisione anche contro i giocatori corazzati

Quantità massima di granate a frammentazione e incendiarie equipaggiabili ridotta da 2 a 1

Sensore di prossimità

Raggio di individuazione ridotto da 30 a 20 metri

Ridotti i tempi di funzionamento da 30 a 14 secondi

Ridotta la quantità di sensori di prossimità che un giocatore può portare e dispiegare da 2 a 1

Battlefield - Hazard Zone

Risolto un problema che faceva sì che il LATV4 Recon delle forze di occupazione comparisse nel momento sbagliato o non comparisse affatto

Sfondamento

Caleidoscopio - L'obiettivo di cattura del tetto è stato rimosso. Ora ci sono due obiettivi di cattura in basso in BT grande e uno in basso in BT piccolo

Orbitale - L'obiettivo di cattura del tetto è stato rimosso. Ora c'è un singolo obiettivo di cattura in basso in BT grande e BT piccolo

Clessidra - L'obiettivo di cattura del tetto è stato rimosso. Ora c'è un singolo obiettivo di cattura in basso in BT grande e BT piccolo. Risolto anche un problema a causa del quale i giocatori rientravano in gioco fuori dai confini della mappa

Soldato

Miglioramenti allo scontro con gli oggetti quando si cammina all'indietro in posizione prona

Risolto un problema raro che impediva di diventare invisibili quando si rientrava in campo presso un veicolo integro/distrutto

Tra le novità principali dell'aggiornamento di oggi, 9 dicembre, migliora la registrazione dei colpi con pallottole, modifica il bilanciamento per la dispersione dei proiettili e il rinculo, nonché la potenza dei cannoni da 30, 40 e 57 mm contro la fanteria. È stato corretto un bug raro che faceva diventare invisibili i giocatori e quelli relativi a granate e lanciamissili. Sono stati coretti anche una serie di problemi audio e migliorata la fluidità dei menu per i giocatori Xbox.

Gli sviluppatori hanno annunciato sul blog ufficiale di Battlefield 2042, che l'Update 3.1 sarà l'ultimo per il 2021. Lo studio ora permetterà agli sviluppatori di prendersi una pausa verso la fine del mesi in occasione delle feste natalizie, per poi tornare alla carica a inizio 2022 per l'avvento della Stagione 1.