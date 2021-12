Twitch Italia: ilMasseo è lo streamer più seguito, Fortnite il gioco più popolare

Superdry ha condiviso i dati relativi agli streamer e i giochi più seguiti nel mondo. Da queste statistiche apprendiamo che il re di Twitch in Italia è Edoardo "ilMasseo" Magro, mentre Fortnite svetta in cima alla classifica delle categorie più seguite.

ilMasseo può vantare numeri davvero impressionati per quanto riguarda le sue live su Twitch. Dal 12 ottobre del 2017 ad oggi, lo streamer originario di Dolo ha raggiunto quota 1,52 milioni di follower, con oltre 5.412 ore di diretta complessive e un totale di 20,3 milioni di visualizzazioni.

Fortnite, invece, non ha davvero bisogno di presentazioni, dato che parliamo di un fenomeno di successo in tutto il mondo da ormai diversi anni, quindi non c'è da stupirsi se il battle royale di Epic Games sia al primo posto nella classifica dei contenuti più visti su Twitch dagli italiani.

I giochi più seguiti su Twitch in ogni paese del mondo secondo i dati di Superdry

Sempre rimanendo in tema, Fortnite è il gioco più seguito su Twitch anche a livello mondiale ed è al primo posto in ben 106 paesi differenti. Seguono i sempreverdi Minecraft (51 paesi) e GTA 5 (2 paesi) rispettivamente al secondo e terzo posto. Chiudono la top 5 a pari merito Genshin Impact e Valorant, due giochi che hanno ottenuto molto successo negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli streamer di Twitch più seguiti a livello mondiale, al primo posto troviamo Ninja, il content creator più seguito in ben 46 paesi grazie ai suoi 17 millioni di follower. Al secondo posto troviamo invece TommyInnit (36 paesi) e AuronPlay (14 paesi).