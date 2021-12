Epic Games Store: il gioco gratis del 16 dicembre 2021 è una sorpresa natalizia

Dopo aver messo a disposizione i titoli gratuiti per PC previsti per oggi, Epic Games Store non ha annunciato, come da tradizione, anche il prossimo gioco gratis che sarà disponibile per il download la prossima settimana, segnalando il suo arrivo come "gioco misterioso", con tanto di pacchetto in stile regalo di Natale come anteprima.

Scopriremo il prossimo gioco gratis da Epic Games Store solo il 16 dicembre 2021 stesso, stando al countdown presente al momento sulla pagina dedicata dello Store.

Epic games Store, il pacchetto misterioso comparso oggi

Questa organizzazione, con il pacchetto natalizio a nascondere l'identità del nuovo gioco, richiama proprio la medesima iniziativa che venne organizzata per il Natale dell'anno scorso, dando consistenza alle voci di corridoio emerse di recente sulla serie di regali prevista per questo periodo.

Abbiamo infatti visto come DeaLabs abbia anticipato il possibile arrivo di 15 giochi gratis per Natale da Epic Games Store e questo assume una certa consistenza ora che il nuovo gioco appare come regalo misterioso di Natale. Secondo l'anticipazione di oggi, il primo dei giochi gratis di Natale 2021 su Epic Games Store dovrebbe essere Shenmue 3, e si tratterebbe di un regalo particolarmente apprezzato.

Dopo essere stato a lungo un desiderio irrealizzabile per i tanti giocatori appassionati, considerando che Sega aveva chiuso la serie con il secondo capitolo dopo le enormi spese sostenute per il loro sviluppo, Shenmue 3 è tornato improvvisamente ad essere una prospettiva realistica quando Yu Suzuki ha deciso di ricorrere al crowdfunding per dare vita al progetto, con il sostegno di Sony per quanto riguarda il publishing su PS4. Il risultato è precisamente quello che ci si potrebbe aspettare: una continuazione diretta della storia rimasta interrotta venti anni fa su Dreamcast.

In attesa di conferme, per il momento vi rimandiamo ai giochi gratis del 9 dicembre 2021 su Epic Games Store, disponibili da oggi a questo indirizzo: si tratta di Godfall Challenger Edition e di Prison Architect.