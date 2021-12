Epic Games Store: giochi gratis del 9 dicembre 2021 disponibili, link per il download

A partire da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Come annunciato la scorsa settimana, i giocatori questa volta potranno aggiungere alla propria collezione gratuitamente Prison Architect e Godfall Challenger Edition.

Potrete riscattare i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store del 9 dicembre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio, tramite questo link per scaricare Godfall Champion Edition e questo link per Prison Architect. In alternativa potrete accedere al negozio dal launcher di Epic. Avete tempo fino al 16 dicembre 2021 per ottenere gratuitamente i due giochi. Una volta fatto, saranno aggiunti alla vostra libreria e saranno vostri per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Godfall Challenger Edition è un pacchetto che permette di accedere all'endgame in quella che potremmo definire come una grossa demo del gioco di Gearbox. Scaricandola potrete giocare alle attività del post-game e sbloccare fin da subito un'armatura Valoriana di livello massimo, punti abilità e una serie di armi letali.

Nella Challenger Edition sarà possibile cimentarsi in tutte e tre le attività dell'endgame, ovvero Lightbringer, le pietre del sogno e la Trorre delle Prove Ascesa, anche in cooperativa, affrontando boss leggendari e sfide di alto livello in compagnia di altri due giocatori.

Godfall, un'immagine tratta dal gioco

Prison Architect è invece un gestionale dove i giocatori vestiranno i panni dello spietato direttore di un penitenziario. Sarà possibile progettare, sviluppare e personalizzare il proprio carcere, il tutto gestendo in maniera oculata le risorse e la distribuzione dei carcerati.

Basta poco, infatti, per ritrovarsi a dover far fronte a emergenze come incendi dolosi, inondazioni, risse tra detenuti e perfino delle vere e proprie rivolte. Per diventare i migliori direttori del mondo bisognerà dunque usare il pugno di ferro e investire in personale etico e di prim'ordine, tra cui guardie armate, psicologi, informatori e avvocati.

Nella modalità Fuga, inoltre, vestirete i panni di un carcerato e tenterete una fuga ad alto rischio. C'è anche un comparto multiplayer, in cui potrete mettervi alla prova con le oltre 12.000 prigioni create dai giocatori della community di Prison Architect.