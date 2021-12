Epic Games Store: 13 giochi gratis per Natale, Shenmue 3 il primo, per un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione pubblicata sul sito francese Dealabs.com, l'Epic Games Store darà ben 13 giochi gratis per il periodo natalizio, il primo dei quali dovrebbe essere nientemeno che Shenmue 3. I regali di Natale partiranno da giovedì 16 dicembre 2021, in concomitanza con una nuova tornata di saldi, e saranno giornalieri. Quindi, ogni giorno alle 17:00 sarà sbloccato un nuovo titolo.

Stando a quanto scritto, l'autore del post conosce già tutti i giochi che saranno regalati, ma ha voluto svelare solo il primo per non rovinare la sorpresa. Oltre a Shenmue 3, l'unica altra indicazione data riguarda il gioco del 25 dicembre, che viene definito come il migliore della tredicina.

Dal 16 dicembre 2021 alle 17:00 al 17 dicembre 2021 alle 16:59: ‌ Shenmue III

Dal 17 dicembre 2021 alle 17:00 al 18 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 18 dicembre 2021 alle 17:00 al 19 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 19 dicembre 2021 alle 17:00 al 20 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 20 dicembre 2021 alle 17:00 al 21 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 21 dicembre 2021 alle 17:00 al 22 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 22 dicembre 2021 alle 17:00 al 23 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 23 dicembre 2021 alle 17:00 al 24 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 24 dicembre 2021 alle 17:00 al 25 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 25 dicembre 2021 alle 17:00 al 26 dicembre 2021 alle 16:59 (Il migliore della selezione secondo me):

Dal 26 dicembre 2021 alle 17:00 al 27 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 27 dicembre 2021 alle 17:00 al 28 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 28 dicembre 2021 alle 17:00 al 29 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 29 dicembre 2021 alle 17:00 al 30 dicembre 2021 alle 16:59:

Dal 30 dicembre 2021 alle 17:00 al 6 gennaio 2022 alle 16:59: ???

Conoscendo Epic Games, è probabile che molti dei regali saranno davvero ottimi. Di solito è in occasioni del genere che vengono dati i titoli più prestigiosi. Naturalmente per adesso abbiamo solo un'indiscrezione, quindi non prendete il tutto come assodato. Visti i precedenti però, qualcosa è probabile che ci sia anche quest'anno.