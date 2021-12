Halo: The Endless registrato da Microsoft, di cosa si tratta?

A un giorno dal lancio della campagna di Halo Infinite è apparso in rete il trademark Halo: The Endless registrato da Microsoft pochi giorni fa. Si tratta di un nuovo gioco, un DLC di Infinite o qualcosa di completamente differente?

La novità è stata riportata dal sempre vigile Nibel su Twitter. Il trademark Halo: The Endless è stato registrato in data 3 dicembre 2021 e aggiornato il 7 dicembre. Al momento, ovviamente, non è chiaro a cosa è legato questo marchio. Potrebbe trattarsi di un'espansione per la campagna di Halo Infinite oppure di un gioco nuovo di zecca, per quanto riteniamo poco probabile quest'ultima possibilità.

Nei tag utilizzati per descrivere il trademark nella sezione "Good and Services" ci sono anche dei riferimenti al gioco competitivo online e tornei esport, il che potrebbe essere un indizio che suggerisce un possibile progetto legato alle modalità multiplayer di Halo Infinite.

Meno probabile, seppure non da escludere, che il trademark Halo: The Endless sia collegato in qualche modo alla serie TV di Halo in arrivo su Paramount+ e di cui vedremo un nuovo trailer questa notte in occasione dei The Game Awards 2021.

L'unica cosa certa è che per saperne di più dovremo attendere novità ufficiali da parte di Microsoft e 343 Industries.