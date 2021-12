Monark, trailer dei combattimenti per il nuovo jRPG di NIS America

Monark, il nuovo jRPG prodotto da NIS America, si mostra con un trailer dedicato ai combattimenti che fornisce un'idea di come funzioneranno gli scontri nella campagna del gioco, in uscita il 22 febbraio su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Nella nostra anteprima di Monark abbiamo sottolineato come il titolo sviluppato da Furyu si ispiri in maniera chiara ed evidente alla serie Shin Megami Tensei, il che ovviamente non è affatto un male.

Lo dimostra anche il video qui sopra, che illustra le meccaniche di un sistema di combattimento a turni particolarmente spettacolare grazie all'ampio repertorio di mosse a disposizione dei nostri personaggi.

"Riuscirai a combattere contro i Pactbearers... e la pazzia?", recita il comunicato stampa. "Stai al fianco dei tuoi alleati, sfrutta il potere del tuo ego e impugna le armi contro le forze corrotte dell'Otherworld in Monark!"

Insomma, non c'è dubbio che sul piano stilistico il gioco prometta davvero bene: restano da verificare il comparto narrativo e lo spessore, ma bisognerà attendere appunto il lancio fissato al prossimo febbraio per capire come stanno le cose.