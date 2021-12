Halo: primo trailer della serie TV di Paramount+ sarà mostrato ai Game Awards 2021

L'account ufficiale della serie TV di Halo, che sarà trasmessa su Paramount+ ha annunciato con un brevissimo teaser che il primo trailer del progetto sarà mostrato in occasione dei The Game Awards 2021, che come saprete si svolgeranno alle 2:00 ora italiana, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021.

Il teaser in sé mostra davvero pochissimo, anche perché dura appena sette secondi. Tra i fotogrammi possiamo però individuare alcuni frammenti della serie, che sembra davvero curata dal punto di vista produttivo (per quel poco che si riesce a intravedere). Vi proponiamo i momenti salienti raccolti in una galleria:

Da notare che la serie TV di Halo sarà presentata praticamente subito dopo il lancio di Halo Infinite, che avverrà domani 8 dicembre 2021. Sostanzialmente gli utenti in piena frenesia per il gioco potranno godersi anche le prime immagini di ciò che li aspetta nel 2022 su Paramount+, servizio purtroppo non operativo nel nostro paese. Chissà se qui in Italia la vedremo su qualche servizio alternativo.

La serie TV di Halo è stata annunciata in occasione dei festeggiamenti dei venti anni di Xbox. Anche in quell'occasione i dettagli forniti non furono moltissimi, a parte Pablo Schreiber, attore famoso per la serie American Gods, nei panni di Master Chief e l'anno di uscita, che come abbiamo già riportato è il 2022.