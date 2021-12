Call of Duty Warzone Mobile arriverà nel 2022, secondo Tom Henderson

Tom Handerson, noto leaker particolarmente attivo in ambito Call of Duty e Battlefield, ha affermato che Call of Duty Warzone Mobile - ovvero la versione per smartphone del battle royale di COD - arriverà nel 2022.

Tom Handerson tramite Twitter ha segnalato che Call of Duty Warzone Mobile è stato aggiunto al database di PlaytestCloud. Questo, a suo parere, indica che il gioco è in arrivo nel corso del 2022. Come fatto notare nei commenti, Battlefield Mobile era stato messo in lista su tale database poco prima dell'inizio del test di gioco ufficiale.

Tom Henderson afferma anche che PlaytestCloud ha affermato che il gioco è stato messo in lista sulla base di una pura speculazione della compagnia e non perché il gioco stia per entrare in fase di test. Henderson non è però affatto convinto della cosa e la ritiene giusto una scusa. A suo dire, quindi Call of Duty Warzone Mobile è in arrivo nel 2022.

Su questo gioco non sappiamo nulla di concreto, ma è credibile che si tratti di semplice porting del Battle Royale per PC e console. Il successo di Warzone è enorme e lo stesso si può dire di Call of Duty Mobile: creare un Warzone Mobile sarebbe una combinazione vincente. Lo sviluppo, inoltre, potrebbe essere stato affidato a Digital Legends, recentemente comprata da Activision per lavorare su un nuovo FPS mobile.