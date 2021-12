Assassin's Creed Valhalla, il nuovo update 1.4.1 riduce le dimensioni del gioco

In particolare, si parla di 34 GB risparmiati su PC dopo l'update e addirittura 44 GB in meno su Xbox Series X rispetto allo spazio richiesto originariamente più gli aggiornamenti successivi.

Si tratta di un aggiornamento prettamente tecnico: la patch 1.4.1 non ha a che fare con il vociferato grosso DLC "in stile God of War" che dovrebbe arrivare a marzo 2022, portando con sé una grande quantità di ore di gioco aggiuntive, ma si tratta comunque di un update importante, in grado di migliorare sensibilmente la fruizione del gioco.