Halo: la serie TV non è canonica per evitare conflitti con giochi e libri, dice 343i

La serie TV di Halo è in arrivo su Paramount+ in USA e si tratta di una produzione di notevole profilo, a quanto pare, tuttavia non sarà canonica, ovvero sarà slegata dal contesto ufficiale del franchise per evitare conflitti con giochi e libri, come riferito da 343 Industries.

Il lore ufficiale di Halo Infinite è composto dai vari giochi della serie, di cui abbiamo fatto un riassunto cronologico nello speciale dedicato alla storia di Halo, ma anche da una grande quantità di libri che hanno creato un vero e proprio universo espanso, una vera e propria epopea fantascientifica di notevole estensione, nella quale però la serie TV, della quale abbiamo visto un nuovo trailer dai The Game Awards 2021 e una prima foto di Master Chief poco prima, non ha un proprio posto specifico.

"Ci riferiamo a questa serie come alla Halo Silver Timeline per differenziarla dal canone standard", ha spiegato Kiki Wolfkill, responsabile del progetto Transmedia di 343 Industries. Questa decisione è stata presa, secondo quanto riferito, per "proteggere sia il canone principale che la storia della serie TV.

Halo, la serie TV: un'immagine di Master Chief

Con questo intendo che siamo in grado di avere la possibilità di evolvere entrambi e rendere i prodotti appartenenti alle diverse linee liberi di essere la cosa migliore per i rispettivi medium, senza collidere tra loro".

Probabilmente, da una parte la complessità dell'universo costruito e dall'altra la volontà di avere le mani più libere per sviluppare la serie TV da una parte e la serie di videogiochi dall'altra, hanno spinto 343 Industries ad adottare ufficialmente questa posizione. D'altra parte, la stessa decisione venne presa anche per Halo Legends, il film d'animazione antologico sulla serie.