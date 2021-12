Halo serie TV: prima foto di Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber

Da Entertainment Weekly arriva quella che dovrebbe essere la prima foto ufficiale di Master Chief dalla serie TV di Halo, in cui il protagonista è interpretato da Pablo Schreiber, per l'occasione intervistato dal sito in questione.

La serie TV è un adattamento live action della celebre serie Microsoft, prodotto in collaborazione dalla casa di Redmond con Paramount, che debutterà sul servizio in streaming Paramount+, dopo essere transitato da Showtime a quest'ultima. La foto, riportata qui sotto, mostra un primo piano sull'elmetto di Master Chief, che lascia intendere una ricostruzione di ottima qualità dell'armatura del protagonista.

La prima foto di Master Chief dalla serie TV di Halo

Pablo Schreiber è noto soprattutto per aver interpretato Mad Sweeney nella serie televisiva di American Gods e aver fatto parte del cast di Orange is the New Black, ma si trova in questo caso al suo primo ruolo da protagonista.

Nell'intervista a Entertainment Weekly, Pablo Schreiber ha riferito che interpretare Master Chief è stata un'impresa "erculea", non solo per quanto fatto sul set, con la pesante armatura addosso, ma anche al di fuori di questo per poter mantenere un aspetto e una stazza corrispondente alle caratteristiche del protagonista di Halo.

In pratica, si trattava di continuare ad allenarsi tutti i giorni anche durante il periodo delle riprese, prima e dopo il set, in modo da aumentare e mantenere la forma fisica, dovendo rappresentare in scena uno Spartan in piena regola. Inoltre, l'attore canadese ha fatto sapere che la serie ha fatto un grande lavoro di approfondimento ed espansione dell'universo di riferimento, riuscendo comunque a mantenersi fedele allo spirito e all'ambientazione della serie.

Sappiamo che il primo trailer della serie TV di Paramount+ sarà mostrato ai Game Awards 2021.