Epic Games Store: tanti giochi PC in sconto con i saldi dei The Game Awards

Epic Games Store ha dato il via a una nuova serie di saldi in occasione dei The Game Awards di questa notte, con tanti giochi PC in sconto, tra cui Battlefield 2042, Cyberpunk 2077 e Marvel's Guardians of the Galaxy.

Sul portale dedicato dell'Epic Games Store, che potrete raggiungere a questo link, trovate tutte le offerte disponibili, che saranno attive fino alle 17:00 di sabato 12 dicembre 2021. Di seguito una selezione di alcuni dei giochi in sconto:

Cyberpunk 2077 - 29,99 euro

Marvel's Guardians of the Galaxy - 38,99 euro

Battlefield 2042 - 39,59 euro

Assalto alla Roccaforte del Drago di Tiny Tina - 4,99 euro

World War Z: Aftermath - 29,99 euro

Sable - 16,74 euro

Kena: Bridge of Spirits - 27,99 euro

Alan Wake Remastered - 23,99 euro

JETT: The Far Shore - 17,99 euro

Back 4 Blood: Standard Edition - 41,99 euro

Blasphemous - 6,24 euro

The Forgotten City - 19,99 euro

Hitman 3 - 23,99 euro

Hot Wheels Unleashed - 34,99 euro

Riders Republic - 38,99 euro

Far Cry 6 - 38,99 euro

Chivalry 2 - 24,11 euro

Death's Door - 14,99 euro

Humankind - 39,99 euro

I giochi in sconto sono davvero tantissimi e spaziano tra grandi produzioni tripla A fino a titoli indipendenti di grande carattere. Tra i titoli in offerta che potrebbero stuzzicare l'interesse dei giocatori troviamo Cyberpunk 2077, Marvel's Guardians of The Galaxy, Battlefield 2042, Kena: Bridge of Spirits e Far Cry 6.

Che ne pensate delle nuove offerte dell'Epic Games Store per celebrare i The Game Awards 2021? C'è qualche gioco in particolare che vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in tema, da ora sono disponibili i giochi PC gratis dell'Epic Games Store del 9 dicembre, mentre la prossima settimana arriverà una sorpresa.