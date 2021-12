Homeworld 3 sarà presente ai Game Awards 2021, confermato nel pre-show

Homeworld 3 tornerà a mostrarsi ai The Game Awards 2021, in particolare all'interno del pre-show che si svolgerà immediatamente prima dell'inizio della trasmissione vera e propria, probabilmente con un nuovo trailer ma forse anche con qualche informazione importante, come una data di uscita.

Il terzo capitolo della serie strategica è stato annunciato ormai diverso tempo fa: era l'agosto del 2019 quanto Homeworld 3 venne confermato in sviluppo, partendo con un'iniziativa di crowdfunding su Fig, ma successivamente è tornato a farsi vedere sotto etichetta Gearbox Software.

Il tweet in questione è molto vago, come spesso accade per questi teaser: "Command online, resourcing online, Homeworld 3 Online" si legge nel messaggio, con un rimando diretto ai Game Awards 2021 e in particolare alle ore 1:30, cosa che fa pensare al pre-show di stanotte, visto che lo show vero e proprio è previsto per le 2:00 del mattino.



Di recente, abbiamo saputo che i sostenitori su Fig non potranno investire nel progetto, visto che l'acquisizione di Gearbox da parte di Embracer impedisce di portare avanti lo schema che era stato annunciato in precedenza, pur rimanendo validi i vari altri traguardi della campagna di crowdfunding. Nel frattempo, Blackbird Interactive sta anche lavorando a Crossfire: Legion, altro strategico in tempo reale.