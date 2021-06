Homeworld 3: i sostenitori su Fig non potranno investire, dopo l'acquisizione da Embracer

Homeworld 3 era stato presentato con una campagna di crowdfunding su Fig che consentiva una partecipazione particolare agli utenti, potendo diventare veri e propri investitori con tanto di ritorni economici dalle vendite e dalla crescita del gioco, ma questo schema sembra sia stato annullato dall'acquisizione di Gearbox da parte di Embracer Group.

In un'email inviata ai backer del progetto Homeworld 3 attraverso la campagna di finanziamento iniziale, gli sviluppatori hanno spiegato la necessità di adottare dei cambiamenti nel modello di business alla base del gioco, rimuovendo la partecipazione attiva da parte degli utenti come investitori.

"Tutto sta procedendo come previsto per quanto riguarda lo sviluppo di Homeworld 3", si legge nell'email, tutta a causa dei recenti cambiamenti occorsi in Gearbox, non sarà più possibile prenotarsi per poter effettuare investimenti nel gioco. "Sappiamo che questo non sarà accolto con piacere da coloro che attendevano di poter investire nel successo del gioco", si legge nell'email, tuttavia tutto è dovuto a quanto pare all'acquisizione del team da parte di Embracer.

Homeworld 3 prosegue il suo sviluppo, ma senza schema di investimenti con utili per gli utenti

Il CEO Justin Bailey ha tenuto a specificare che non c'è stato alcun cambiamento in termini di gestione dei fondi riservati allo sviluppo di Homeworld 3, il cui progetto proseguirà come previsto. Solo che non sarà più possibile proseguire con lo schema degli investimenti dal basso ora che la compagnia è controllata da un'entità più grande.

Bailey ha spiegato inoltre come il caso di Homeworld 3 sia diverso dalle campagne Fig portate avanti da Double Fine e InXile, che rappresentano due casi apparentemente simili: entrambi i team sono stati acquisiti da Microsoft e in entrambi i casi sono stati subito ricompensati gli investitori con largo anticipo. "Quelle opportunità sono state estremamente positive per gli investitori", ha affermato Bailey, "Ma la differenza è che in quei casi le reservation erano state raccolte prima dell'acquisizione, mentre noi ci ritroviamo con la fase degli investimenti successiva all'acquisizione del team", cosa che dunque non consente di procedere con tale modello, a quanto pare.

Restano validi tutti gli altri elementi del crowdfunding, con gli acquisti effettuati dai sostenitori che rimangono dunque attivi, solo non si potrà procedere con gli investimenti e la divisione degli utili.