Scarlet Nexus su Xbox Game Pass? Bandai Namco smentisce i rumor in vista dell'E3

Scarlet Nexus sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass? A quanto pare no: Bandai Namco ha voluto smentire i rumor che circolavano negli ultimi giorni in vista dell'E3 2021.

Parlando di queste voci, Jeff Grubb non aveva escluso la possibilità di vedere Scarlet Nexus su Xbox Game Pass al day one, ma è chiaro che il publisher giapponese ha altri piani per il suo nuovo titolo e creare aspettative del genere sarebbe stato controproducente.

"Non abbiamo intenzione di portare Scarlet Nexus su Xbox Game Pass in questo momento e siamo entusiasti in vista del lancio del gioco, fissato al 25 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One", ha dichiarato un portavoce di Bandai Namco.

Insomma, l'eventuale approdo di Scarlet Nexus su Xbox Game Pass non sarà uno degli annunci che vedremo all'E3 2021, in particolare durante la conferenza di Bandai Namco, attesa per il 15 giugno.

Decisamente più probile la presentazione di Elden Ring, con un possibile reveal alla Summer Game Fest e poi magari un approfondimento durante lo show del publisher nipponico.