E3 2021: date delle presentazioni di Square Enix, Take Two, Capcom e Bandai Namco

Il programma dell'E3 2021 si definisce con maggiore precisione in queste ore, con l'aggiunta delle date relative alla presentazioni di vari publisher di alto profilo come Square Enix, Take Two, Capcom e Bandai Namco, che vanno a completare il puzzle degli appuntamenti.

Square Enix terrà una presentazione ufficiale nella giornata del 13 giugno, che ricordiamo essere quella caratterizzata dalla presenza anche della conferenza Microsoft e Bethesda, dalla quale ci attendiamo grandi cose, essendo probabilmente uno degli eventi maggiori in assoluto di questo E3 2021. Non sappiamo ancora l'orario preciso ma sarà comunque posizionata successivamente alla conferenza Microsoft, che si tiene alle 19:00 italiane e dura circa un'ora e mezzo.

Rockstar Games sarà presente all'E3 2021, ma GTA 6 sembra improbabile

Take Two Interactive, che ricordiamo essere la compagnia che controlla varie etichette importantissime come Rockstar Games e 2K, avrà una sua presentazione il 14 giugno, ancora senza un orario preciso: la giornata inizia con un pre-show alle 17:00 (ora italiana) e prosegue con vari sviluppatori indie e appunto la presentazione di Take Two, oltre a Mythical Games, Freedom Games e Razer.

Nella stessa giornata, ovvero il 14 giugno, ci sarà spazio anche per la presentazione di Capcom, ma anche in questo caso non c'è un orario per questa. Semplicemente, il publisher di Osaka troverà un suo spazio nel corso della terza giornata ufficiale di E3 2021 all'interno del palinsesto che avrà inizio alle ore 17:00, dunque non resta che sintonizzarsi a partire da quell'ora.

Infine, Bandai Namco troverà posto nell'ultima giornata delle quattro previste per l'E3 2021, ovvero il 15 giugno: anche in questo caso non c'è un orario preciso ma il pre-show generale dell'intero evento in streaming avrà inizio alle ore 17:00 italiane, con il Nintendo Direct già fissato per la medesima giornata alle ore 18:00. È probabile che Bandai Namco si piazzi dopo Nintendo, posizionato insieme a Yooreka Games e GameSpot, in base al programma. La giornata del 15 giugno terminerà poi con l'E3 2021 Awards Show.