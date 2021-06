GeForce NOW: 38 nuovi giochi in arrivo a giugno 2021, tredici da questa settimana

Nvidia ha annunciato che 38 nuovi giochi saranno aggiunti al suo servizio di cloud gaming GeForce NOW a giugno 2021, tredici dei quali saranno disponibili a partire da questa settimana. Tra i giochi aggiunti spiccano gli sparatutto in prima persona Necromunda: Hired Gun e Sniper Ghost Warrior Contracts 2, nonché il ciry builder con elementi 4x Before We Leave e il gioco SLG di SOFTSTAR Empire of Angels IV.

Come notificato da Nvidia, ricordate che quando giocate su GeForce NOW state utilizzando i giochi per PC che già possedete sui nei vostri negozi digitali preferiti e potete usarli in streaming dal cloud su molti dispositivi diversi, compresi quelli mobile.