Nintendo Switch Pro: qual è il prezzo giusto per un hardcore gamer?

L'annuncio di Nintendo Switch Pro arriva domani. Oppure no. Da una settimana a questa parte il mondo dei videogiochi sta col fiato sospeso in attesa che Nintendo faccia la grande mossa. Il nuovo modello della console della casa di Kyoto è talmente chiacchierato che oramai l'intero pubblico ne dà per scontata l'esistenza. Anche le novità tecniche attese sono state lungamente discusse. La domanda è: qual è il prezzo giusto?

E non parliamo di un rapporto qualità/prezzo, ma più che altro di affetto/prezzo. Dopotutto, tra le grandi big del mondo console, Nintendo è la produttrice con più anni sulle spalle e, per forza di cose, quella con il pubblico storico più "maturo" e più affezionato. In altre parole, al D1 (ovvero il regno degli early adopter, che non guardano in faccia a nulla e a nessuno), ci sarà una lunga fila di giocatori pronti a mettere le mani sulla nuova piattaforma. Poco conta quali siano le effettive novità.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà migliore su Switch Pro?

Si parla di 4K in formato dock, frame rate superiore forse grazie al DLSS di Nvidia, ma anche uno schermo OLED più ampio e forse miglioramenti alla batteria e al sistema di dissipazione. Sì, ci potrebbero essere validi motivi per mettere le mani sul nuovo modello di Nintendo Switch, ma similarmente a quanto avvenuto con Xbox One X e PlayStation 4 Pro, l'idea che molti si faranno sarà "è una versione potenziata, ma non è un cambio di paradigma, non ne ho bisogno subito". I giocatori più casual preferiranno probabilmente puntare a un modello meno costoso e più facilmente reperibile (e nel caso possiedano già la console, semplicemente non fare il cambio).

Come abbiamo detto, però, c'è una fetta di giocatori che non può resistere alla novità e che, con grande spirito di sacrificio, è pronta a sobbarcarsi il dovere di mettere le mani per prima su Nintendo Switch Pro e verificare che tutto sia andato per il verso giusto. Se il prezzo sarà appropriato alle proprie tasche, chiaramente.

Quanto sarà diversa Nintendo Switch Pro dal modello base?

Anche l'hardcore gamer early adopter Nintendo enthusiast [inserire altri termini inglesi adeguati] non ha fondi illimitati e deve prendere una decisione, soprattutto considerando che magari deve ancora recuperare altre piattaforme, PS5 e Xbox Series X|S su tutte.

La nostra domanda è quindi rivolta a tutti quei giocatori che sentono di non poter fare a meno di acquistare un Nintendo Switch Pro al D1: qual è il prezzo massimo fino al quale vi spingereste per poter avere subito un Nintendo Switch Pro? Ignorando le novità tecniche, ignorando i possibili giochi: per il solo desiderio di avere (anche) questa volta una console Nintendo prima di tutti gli altri, quanto potreste spendere?