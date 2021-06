Resident Evil Village e Monster Hunter saranno alla conferenza Capcom all'E3 2021

Resident Evil Village e Monster Hunter saranno presenti alla conferenza Capcom dell'E3 2021: lo ha confermato ufficialmente l'azienda giapponese, rivelando ulteriori dettagli.

Come abbiamo scritto nello speciale dedicato a tutte le conferenze e gli eventi dell'E3 2021, molto probabilmente verranno presentati i primi DLC di Resident Evil Village, mentre è ancora presto per parlare del prossimo capitolo della serie o del remake di Resident Evil 4, il cui annuncio potrebbe arrivare non prima del 2022.

Per quanto riguarda il franchise di Monster Hunter, Capcom porterà in conferenza sia Monster Hunter Rise che Monster Hunter Stories 2, che come sappiamo uscirà il 9 luglio.

Non è finita qui: nel corso dello show si parlerà anche di The Great Ace Attorney Chronicles, annunciato per PC, PS4 e Nintendo Switch lo scorso aprile, mentre non è dato sapere se verrà fornito qualche dettaglio su Resident Evil RE:Verse, posticipato prima del lancio di Village.

Infine abbiamo finalmente un orario ufficiale per la conferenza Capcom, che si terrà il 14 giugno alle 23.30, ora italiana.