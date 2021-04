The Great Ace Attorney Chronicles annunciato su PC, PS4 e Nintendo Switch, data di uscita

The Great Ace Attorney Chronicles è in arrivo per la prima volta in Nord America e in Europa, con data di uscita fissata per il 27 luglio 2021 su PC (Steam), PS4 e Nintendo Switch, annunciato oggi da Capcom e in particolare da Shu Takumi, Director della serie Ace Attorney.

Si tratta di una raccolta di titoli che racconta la storia di un antenato di Phoenix Wright, il protagonista storico della serie di avventure giuridiche Ace Attorney. Era stata già avvistata nei mesi scorsi, con il titolo classificato dalle rating board che in questo caso ci hanno visto giusto.



Come da tradizione, The Great Ace Attorney Chronicles presenta delle avventure grafiche in cui i giocatori assumono il ruolo di un avvocato difensore: il gameplay richiede di cercare delle prove esaminando gli scenari, interrogare testimoni, sospetti e accusatori, discutere prove e informazioni in tribunale e garantire così una giusta sentenza.

The Great Ace Attorney Chronicles arriva in occidente con un nuovo doppiaggio in inglese e contiene al suo interno i capitoli The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, entrambi disponibili in precedenza solo in Giappone.

La collection sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam. Un bundle digitale con entrambi i giochi, The Great Ace Attorney Chronicles e Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam.

Ambientato alla fine del XIX secolo durante il periodo Meiji in Giappone e l'era vittoriana in Inghilterra, The Great Ace Attorney Chronicles segue le avventure di Ryunosuke Naruhodo mentre lavora per scoprire la verità che si cela dietro le testimonianze di alcuni testimoni e per redimere i nomi dei suoi clienti in tribunale. I giocatori sveleranno i misteri nascosti dietro 10 casi emozionanti insieme a un cast bizzarro di personaggi sopra le righe, incluso l'asso detective locale Herlock Sholmes.

In pieno stile Ace Attorney, i giocatori metteranno alla prova le loro capacità di avvocato per raccogliere prove, interrogare i testimoni chiave e difendere i loro clienti in aula. Per la prima volta nella serie, The Great Ace Attorney Chronicles vede il debutto di due nuove esperienze di gameplay che sicuramente aumenteranno la posta in gioco, sia dentro che fuori dall'aula di tribunale. Durante le indagini, i giocatori faranno squadra con Sholmes per impegnarsi in una "Dance of Deduction" per identificare gli errori nella logica fuori bordo del detective e scoprire nuovi fatti. In aula, i giocatori prenderanno parte agli "Summation Examinations" in cui devono evidenziare le discrepanze della giuria nella speranza di ottenere un ambito verdetto di "non colpevolezza". Con queste funzionalità di gioco aggiuntive, i potenziali avvocati potranno prepararsi per le indagini e le battaglie in tribunale come mai prima d'ora.

The Great Ace Attorney Chronicles presenta contenuti bonus tra cui otto mini-episodi aggiuntivi e tre costumi alternativi che erano stati precedentemente pubblicati come contenuti DLC in Giappone. La collection permetterà ai giocatori di dare un'occhiata agli artwork, alla musica e alle registrazioni vocali del gioco attraverso l'Art Gallery e all'Auditorium, appena aggiunti.