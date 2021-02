The Great Ace Attorney Chronicles arriverà su Switch, PS4 e PC assieme ad altri 3 giochi

Dai documenti del Taiwan Digital Game Rating Committee, l'ente che classifica i videogiochi in arrivo nella nazione asiatica, sembra che The Great Ace Attorney Chronicles arriverà presto su Nintendo Switch, PC e PS4. Ma non solo, assieme a questo gioco sono stati svelati anche altri 3 giochi: Tales from the Borderlands, Secret Neighbor e SnowRunner.

Se fossero confermati, questi tre giochi andrebbero ad arricchire il catalogo per la console ibrida di Nintendo. Ma non solo: la pubblicazione di The Great Ace Attorney Chronicles, infatti, darebbe corpo ai leak usciti da Capcom alcune settimane fa. The Great Ace Attorney Chronicles è il rifacimento di una serie di giochi usciti su Nintendo 3DS e dispositivi mobile alcuni anni fa. La collezione di questi giochi dovrebbe arrivare su Switch, PC e PS4.

Tales from the Borderlands arriverà su Switch, ma anche su PS4, Xbox One e PC, dopo che il gioco fu rimosso dagli store alcuni anni fa. Si tratta di un interessante spin-off di Borderlands, fatto in stile avventura grafica.

Anche Secret Neighbor arriverà su Nintendo Switch. Si tratta anche in questo caso di uno spin-off, in questo caso del thriller Hello Neighbor. Infine, se tutto dovesse essere confermato, anche SnowRunner arriverà su Switch. Sviluppato da Saber Interactive, il gioco è un simulatore di camion off-road molto riuscito.

Vi piacerebbero queste aggiunte?