Final Fantasy 7 Remake: Tifa nel cosplay di Shirogane prende vita

Il nuovo cosplay di Shirogame riesce, una volta ancora, a riprodurre in maniera quasi perfetta uno dei personaggi più amati di videogiochi o fumetti. In questo caso la modella ha portato in vita Tifa Lockhart, senza dubbio una delle protagoniste più amate e conosciute di Final Fantasy 7 Remake, ma anche dei videogiochi in generale.

L'ex barista del Settimo cielo, oltre che membro dell'Avalanche è uno dei personaggi chiave di Final Fantasy VII, oltre che, ovviamente, del suo recente remake. Amica di infanzia di Cloud Strife, Tifa è uno dei personaggi più complessi del gioco, dato che è uno di quelli che si interroga più frequentemente se quello che l'Avalanche sta facendo sia giusto.

In questo cosplay Shirogame prova a cogliere tutti questi aspetti del personaggio, partendo ovviamente dal suo aspetto esteriore. La tecnica del costume è ottima e riproduce in maniera fedele tutti gli accessori di Tifa, come gli stivali o i lunghi guanti. A questo aggiungiamo un'ambientazione riuscita, una somiglianza della modella col personaggio di ispirazione e una posa molto plastica per avere un risultato pressoché perfetto.

La bravura di Shirogane, però, la conoscevamo già: era stata protagonista di un notevole cosplay di Ino e Shikamaru con Streexx e di un'Akali delle K/DA di League of Legends è perfetto.