The Last of Us, un cortometraggio fanmade italiano dedicato a Joel

Un gruppo di appassionati italiani sta realizzando un cortometraggio fanmade dedicato a The Last of Us e, in particolare, al personaggio di Joel nel periodo precedente il suo incontro con Ellie, avvenuto nel primo episodio della serie.

A poche ore dalle novità sulla serie HBO di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey, sembra dunque che vedremo una riduzione live action del gioco girata in Italia.

"Vogliamo raccontare come secondo noi è nata la pandemia e andremo ad analizzare un segmento della vita di Joel Miller all'età di circa 40 anni", ci ha scritto Gabriele, stuntman professionista, che interpreta il personaggio.

"Racconteremo quindi una piccola avventura vissuta da quest'ultimo in quei 20 anni di buio mai ancora analizzati nello specifico da Naughty Dog."

L'intenzione degli autori è quella di catturare le atmosfere che hanno reso così coinvolgente l'esperienza di The Last of Us, nonostante un budget ridotto. Le prime foto del protagonista sembrano promettere davvero bene.

Le riprese del cortometraggio termineranno a breve: siamo davvero curiosi di vedere il risultato finale, che speriamo possa rappresentare in maniera efficace la passione che Gabriele ci ha trasmesso nella sua mail.

The Last of Us, uno scatto dal cortometraggio fanmade italiano.