GTA: San Andreas, la mappa del 1907 perfetta per studiare le origini della città

ProfessorIshirkov, un fan della serie di RockStar Games, ha voluto immaginare come poteva essere San Andreas nel 1907, ovvero circa 80 anni prima di GTA San Andreas. Per far ciò ha provato a immaginare le origini della città e ha postato su Reddit la mappa di come avrebbe potuto essere lo Stato di San Andreas più di un secolo fa.

Il bello di questa operazione non è semplicemente la bella mappa generata, ma la logica dietro ogni scelta, ispirata anche a quello che effettivamente è successo a Los Angeles, Las Vegas e le aree limitrofe. Per esempio Las Venturas a quei tempi era formata da poche sparute case. La mafia avrebbe costruito i casinò nel bel mezzo del deserto solo qualche anno dopo.

Non dovendo collegare due grandi città, anche il ponte di San Fierro non è stato ancora costruito. Questo costringe a passare da Los Santos nel caso in cui si voglia guadare il fiume. Un altro interessante dettaglio è che sull'isola nella quale "oggi" sorge l'aeroporto di San Fierro, nel 1907 c'era una prigione.

Anche Los Santos è molto più piccola, tanto che non raggiunge la spiaggia. Questa e San Fierro, però, sono connesse attraverso una ferrovia, anche se non è ancora completa. ProfessorIshirkov ha detto di aver provato ad essere il più accurato possibile, facendo diverse ricerche su quello che effettivamente è successo in California in quel periodo.

Il risultato è notevole e ci fa immaginare a come potrebbe essere un Red Dead Redemption ambientato da quelle parti. Nel frattempo i rumor di GTA 6 continuano ad essere insistenti: un trailer di presentazione sarebbe imminente. Che sia la volta buona?