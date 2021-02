PlayStation Store, offerte del 13 febbraio 2021

Torna A Tutto Giappone, l'ormai tradizionale promozione del PlayStation Store che mette a sconto un'ampia selezione di giochi giapponesi, in alcuni casi con prezzi mai così bassi: un'occasione da non perdere per recuperare questo o quel titolo spendendo cifre irrisorie. Fino al 25 febbraio sarà dunque possibile approfittare di tante interessanti offerte sul meglio della produzione nipponica, e naturalmente siamo qui a suggerirvi gli affari migliori: da Dragon Ball Z: Kakarot a 13 Sentinels: Aegis Rim, da Shenmue 3 a Code Vein, ecco gli affari a cui sarebbe un peccato rinunciare.

Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot, ecco Goku nella sua prima trasformazione in Super Saiyan Ultima produzione targata CyberConnect2, il team autore degli ottimi tie-in di Naruto, Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile in promozione su PlayStation Store a 27,99 euro anziché 69,99: si tratta del prezzo più basso di sempre per lo spettacolare action RPG che ripercorre l'iconica saga di Dragon Ball Z. Dall'arrivo di Radish a primo scontro con Vegeta, dalla lunga battaglia con Freezer all'inquietante Cell Game, per arrivare infine all'avvento di Majin Bu, potremo vestire i panni di Goku e degli altri protagonisti del manga creato da Akira Toriyama, esplorare un vasto open world pieno di omaggi all'opera originale e cimentarci con combattimenti dal grandissimo impatto visivo.

13 Sentinels: Aegis Rim 13 Sentinels: Aegis Rim, una dei protagonisti del gioco di fronte all'enorme Sentinella. Capace di miscelare in un'unica soluzione elementi di grande originalità, una narrazione coinvolgente e un solido gameplay strategico, 13 Sentinels: Aegis Rim può essere vostro in offerta a metà prezzo: 29,99 euro anziché 59,99, anche in questo caso la somma più bassa di sempre. Sarà sufficiente per convincervi ad acquistare l'ultimo gioiellino targato Vanillaware? La storia del gioco ruota attorno a tredici personaggi che finiscono per interagire fra di loro pur vivendo in linee temporali differenti. Lo scenario che hanno in comune è quello di un mondo minacciato dall'arrivo di mostri giganti che sembra sia possibile sconfiggere solo salendo a bordo delle Sentinelle, enormi robot guerrieri costruiti proprio a questo scopo.

Shenmue 3 Shenmue 3, il protagonista Ryo Hazuki alle prese con l'esplorazione dello scenario. Disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus a soli 14,99 euro anziché 74,99 nella ricca Digital Deluxe Edition, Shenmue 3 rappresenta per molti versi un viaggio indietro nel tempo: dal punto di vista narrativo, in quanto riprende le avventure di Ryo Hazuki alla fine degli anni '80 nella disperata ricerca dell'assassino di suo padre; e dal punto di vista del gameplay, con meccaniche che strizzano fortemente l'occhio ai nostalgici della serie creata da Yu Suzuki. Parliamo insomma di un titolo molto particolare, caratterizzato da atmosfere straordinarie e da una direzione artistica a tratti emozionante, ma al tempo stesso legato a soluzioni ormai datate, specie per quanto concerne il backtracking e la gestione dei tempi morti. Aspetti che ovviamente non faranno desistere chi desidera immergersi nuovamente in questa esperienza, specie a un prezzo così invitante.

Code Vein Code Vein, ecco i protagonisti in perfetto stile anime Interessante esperimento nell'ambito dei soulslike per Bandai Namco, Code Vein viene via a 19,59 euro anziché 69,99 grazie agli sconti dell'iniziativa A Tutto Giappone: seppur di poco, anche in questo caso si tratta del prezzo più basso di sempre per il gioco su PlayStation Store, ergo un'occasione d'oro per recuperarlo. In un mondo post-apocalittico in cui i pochi sopravvissuti sono diventati dei vampiri, Code Vein ci mette al comando di un combattente di basso rango che riesce a liberarsi dalla schiavitù e, insieme a un gruppo di avventurieri, decide di partire per una missione disperata: provare a donare una nuova speranza alla razza umana. Riuscire nell'impresa richiederà tuttavia coraggio, precisione e strategia: gli elementi cardine di un action RPG dai tratti spiccatamente hardcore.

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown vanta una resa visiva del cielo straordinaria Ultimo episodio della celebre serie sparatutto di Bandai Namco, Ace Combat 7: Skies Unknown è disponibile a soli 9,79 euro anziché 69,99. Indovinate? Sì, è il prezzo più basso di sempre. Un ottimo motivo per acquistare il gioco, dotato di una coinvolgente campagna narrativa che si svolge dopo gli eventi del quarto e del quinto capitolo del franchise. Entrati a far parte di una squadra di piloti emarginati, ci troveremo in realtà a fare la differenza nell'ambito di un nuovo, sanguinoso conflitto tra le forze militari di Osea ed Erusea. Ci verrà infatti chiesto di salire a bordo del nostro fidato caccia e completare missioni man mano più complesse, partecipando a frenetici dogfight per rivendicare il controllo dei cieli.

Fist of the North Star: Lost Paradise Fist of the North Star: Lost Paradise, ecco il protagonista Kenshiro mentre sta per affrontare Shin. Con un prezzo di soli 9,99 euro anziché 19,99, è decisamente arrivato il momento di recuperare Fist of the North Star: Lost Paradise, l'esaltante spin-off di Yakuza che ci coinvolge in un'interpretazione alternativa del mito di Ken il Guerriero. Il maestro della Divina Scuola di Hokuto si ritrova infatti a varcare le porte della città di Eden, alla ricerca dell'amata Julia. L'inedito scenario nasconde parecchie insidie, ma anche divertenti opportunità perfettamente in linea con le tradizionali attività extra della serie SEGA, fra bar e ristoranti in cui potremo svolgere mansioni assolutamente inedite per Kenshiro. Non mancheranno tuttavia i combattimenti, in cui potremo sfoggiare le nostre devastanti tecniche contro avversari sconosciuti ma anche potenti boss.