Le cinque storie d'amore più belle dei videogiochi

"L' Amore non è una passione. L'Amore non è una emozione. L'amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l'altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell'altro rinforza la tua presenza", diceva il mistico e maestro spirituale indiano Osho. D'altronde, l'amore, quello vero, è così. Nel corso degli ultimi decenni anche i videogiochi hanno visto protagoniste alcune delle relazioni sentimentali più belle, curiose o interessanti del panorama dell'intrattenimento. E noi che in fondo siamo degli inguaribili romanticoni abbiamo scelto le cinque storie d'amore più belle , senza la presunzione di proporre una classifica definitiva, ma semplicemente per stimolare la discussione tra voi lettori, seguendo come unico criterio di selezione i nostri gusti.

Di certo quando è con lei, Drake si sente sicuro, libero di esprimere tutto se stesso, di mostrare aspetti della sua personalità che di solito tende a nascondere agli altri, magari per timore di evidenziare certe debolezze. Una paura che scompare davanti a Elena, consapevole di trovare in lei un "porto sicuro" dove tornare sempre e trovare conforto , sostegno e amore nei momenti bui. Cosa che il vecchio Nate comprende bene, bisognoso come tutti di "un porto sicuro, in un mare in tempesta".

Nathan Drake è la classica "faccia da schiaffi", un simpatico guascone di certo sensibile al fascino femminile. Ma solo una è riuscita davvero a farlo capitolare, al punto da sposarla e mettere su famiglia. Parliamo ovviamente di Elena Fisher , la bionda e affascinante giornalista che compare in tutti i giochi principali della saga, e che come sostiene la sua autrice, Amy Hennig , è per certi versi la versione femminile di Drake. D'altronde si dice che "chi si somiglia, si piglia", e in effetti Elena è scaltra, spiritosa e intelligente come Nathan, anche se appare spesso più compassionevole verso gli altri rispetto all'avventuriero: la sua è una figura complementare e entrambi i personaggi, appunto, insieme si completano a vicenda.

Mario e Peach

In una lista come questa non potevano mancare due delle icone mondiali dei videogiochi, nonché una delle coppie più famose e longeve del settore. Apparentemente "così vicini, così distanti", non solo per una questione di casta, Mario e Peach della serie Super Mario Bros. non formeranno la coppia più romantica del pianeta, ma di certo compongono una delle più affiatate di sempre. Lui, un idraulico italiano baffuto e un po' scontroso, lei una principessa delicata e vanitosa, che però non manca di tirare fuori le unghie quando è il caso. Ed è forse proprio questo suo essere dolce ma al contempo tosta quando serve che fa vibrare il cuore a colui che è considerato il simbolo di Nintendo.

L'idraulico più amato al mondo, infatti, sembra proprio non resistere agli occhioni di Peach, che per anni ha rappresentato la tipica principessina da salvare vista in tanti film, fumetti, romanzi e videogiochi. Bionda (ma in origine era rossa), occhi azzurri, carattere dolce e modo di fare elegante, col suo abitino rosa è finita spesso tra le grinfie del cattivo di turno in attesa che arrivasse a salvarla il baffuto Mario, di solito ricompensato con un bacio sulla guancia (o sul naso) per i suoi sforzi.