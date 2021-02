I personaggi più imponenti nella storia dei videogiochi

Mentre tutto il web impazzisce per il nuovo personaggio Capcom legato a Resident Evil Village , parliamo ovviamente della inquietante Lady Dimitrescu , ci interroghiamo su quali siano stati, durante le scorse ere videoludiche, i personaggi più imponenti mai plasmati alle perverse menti dei creativi. A decine sono riusciti ad entrare nell'immaginario collettivo grazie alle dimensioni spropositate e spesso illogiche come solo un mondo virtuale può concepire, ma a noi i primi a venire in mente sono proprio questi ricordati nello speciale che state leggendo.

Uno dei mostri più iconici di sempre, ricco di simbolismo esoterico e sfaccettature psicologiche deviate molto care alla saga di Silent Hill . Non parla (e non sembra nemmeno volerlo fare) ma grugnisce ed emette suoni inquietanti, non vede ma riesce a capire cosa lo circonda, è dotato di armi spropositate e proporzionate alle sua enorme stazza. Per altro condivide molti punti in comune con la contessa Elizabeth Bathory, nobildonna ungherese del XVI secolo e nota serial killer dalla psiche deviata, alla quale si è ispirata Capcom per lo sviluppo della sua ormai celebre Lady Dimitrescu.

Conosciuto anche come Testa di Piramide o Uomo Nero, o ancora Testa a triangolo per gli amici più affezionati, è l'intramontabile protagonista di centinaia di cosplay visti ogni anno alle maggiori fiere del settore. Segno che il nostro inquietante amico è riuscito, negli anni, a entrare nella testa di tutti i videogiocatori. Testa di Piramide appare per la prima volta in Silent Hill 2 di Konami e successivamente in molti altri capitoli, spin-off e il film stesso legato al popolare franchise.

Abigail ha una struttura fisica fuori scala, tanto da far impallidire anche il povero vecchio Zangief che fino a pochi anni fa manteneva il suo primato riguardo a muscolatura e dimensioni. Secondo l'enciclopedia Capcom è il lottatore più alto dell'intero rooster della serie, secondo per peso solo all'altro gigante Gill , anch'egli apparso in Street Fighter V . Uno bello scontro da titani!

Un incredibile e sconcertante ammasso di muscoli senza senso, uno dei personaggi più massicci nella storia dei picchiaduro a incontri . Uno dei primi protagonisti dei videogiochi dalle dimensioni eccezionali che ci è venuto in mente è proprio Abigail di Capcom. Apparso come boss nella serie di Final Fight , è poi stato inserito all'interno di Street Fighter V sotto forma espansione DLC.

Faust

Torniamo nel mondo dei picchiaduro perchè ci sovviene un altro personaggio incredibilmente alto, grosso e inquietante esattamente come quelli citati in precedenza. E' apparso nella serie di Guilty Gear, chi si ricorda dell'imponente Faust? Possiede una enorme testa "inscatolata", un po' come Pyramid Head, ma al contrario del cattivone Konami, Faust può vedere attraverso la scatola che ha in testa. Ex medico ormai impazzito e violento, mantiene comunque una personalità "umana" e il suo impulso omicida fa spesso spazio alla volontà di salvare vite esattamente come faceva da medico.

Non è un personaggio muscoloso o possente, al contrario la sua fisionomia magra e allampanata lo rende longilineo e inquietantemente spaventoso. Faust appare in moltissimi capitoli di Guilty Gear e a volte la sua natura umana è messa in dubbio, come quando viene classificato come di origine "sconosciuta".