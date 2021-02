Deathloop: nuovo video di gameplay dell'FPS per PS4 e PS5 di Arkane e Bethesda

Bethesda e PlayStation hanno pubblicato a sorpresa attraverso Twitter un nuovo video di gameplay di Deathloop. Il video, piuttosto breve, stiamo parlando, infatti, di una trentina di secondi, mostra l'originale FPS per PS4 e PS5 di Arkane Studos.

Nel caso in cui non sappiate cosa sia Deathloop, ecco l'anteprima del nuovo sparatutto Arkane

Le premesse del gioco sono riassunte dal tweet legato al filmato: "2 assassini. 8 bersagli. 24 ore. Pensi di poter rompere il loop?" In Deathloop impersonerete Cole, un assassino arrivato sull'isola di Blackreef per eliminare 8 bersagli. Peccato che l'isola non sia "normale", ma è la sede di un laboratorio nel quale si sono effettuati dei misteriosi esperimenti che hanno letteralmente rotto il tempo, creando un loop che costringe Cole a rivivere i medesimi eventi.

L'unica cosa che i loop non cancellano è la memoria, che consente a Cole di imparare e studiare nuove strategie con le quali sconfiggere i nemici. Come se già questa situazione non fosse complessa, Cole dovrà affrontare anche Juliana, un agente arrivato a Blackreef per ostacolare in ogni modo le sue azioni.

Deathloop uscirà su PlayStation 5 e PC il prossimo 21 maggio 2021 ed è, nonostante l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, un'esclusiva temporale PlayStation per un anno esatto. Il gioco "non sarà disponibile su altre console fino al 21 maggio 2022".