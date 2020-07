Halo 3, la recensione

Recensione di Halo 3 per PC , versione breve: se non ci avete mai giocato, fatelo, perché ne vale ancora la pena. Oltretutto la rimasterizzazione è eccellente e rende perfettamente giustizia all'originale, pur migliorandolo in ogni possibile modo. Certo, qualche anno sulle spalle ormai lo ha e l'impatto non è più quello del 2007, com'è normale che sia, ma l'epicità di alcuni momenti rimane intatta. Voto... no, per questo dovete comunque scorrere tutto l'articolo. Andate in pace.

Halo 3, il mito

Recensione di Halo 3 per PC, versione lunga, noiosa e piena di nostalgia: Halo 3 fu uno dei giochi con i quali Xbox 360 mostrò davvero i muscoli. Era l'anno 2007 e la console di Microsoft si stava affermando in un mercato in cui PS3 stava arrancando non poco, in particolare negli Stati Uniti. Già sulla piazza da due anni, gli mancava solo un Halo per diventare ancor di più l'oggetto del desiderio di milioni di videogiocatori. Quando fu pubblicato, l'ultimo capitolo della trilogia originale della saga nata nelle fucine di Bungie si presentava come un blockbuster dai valori produttivi eccezionali, con un gameplay vario e articolato e delle sequenze filmate che molti ancora ricordano con ammirazione.

Stiamo parlando di quello che per anni è stato considerato come il miglior sparatutto in prima persona per console, nonostante non avesse caratteristiche rivoluzionarie come quelle di Halo: Combat Evolved e di Halo 2. Del resto il suo obiettivo era un altro: far fare alla serie l'ambito salto tecnologico richiesto da quella che allora era ancora una generazione in erba. E così fu.

In pochi ebbero di che lamentarsi. Per i possessori di console Xbox quello fu un periodo eccezionale. Giusto l'anno prima avevano potuto giocare a quel capolavoro brutale e dirompente che fu il primo Gears of War di Epic Games, primogenito di un'altra illustre serie recentemente arricchita da un nuovo capitolo, e ora potevano godersi una nuova avventura di Master Chief. Oltretutto all'epoca Microsoft commissionava dei trailer davvero stupendi. Chi se lo ricorda Mad World di GoW? E Belive proprio di Halo 3? Da brividi. Andiamo a riguardarli e poi torniamo a chiudere l'articolo. Non andate via. Lo sappiamo che ci stiamo lasciando trascinare un po' troppo dai ricordi, ma c'è la recensione breve che ha già detto tutto, quindi perché no?